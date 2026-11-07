Cane intrappolato in una grotta per giorni: salvato dopo 20 ore di intervento. Il Video

A Priverno Vigili del Fuoco e Soccorso Speleologico riescono a riportare in superficie Bosco

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Una storia a lieto fine arriva da Priverno, in provincia di Latina, dove un cane di nome Bosco è stato recuperato vivo dopo essere rimasto intrappolato in una stretta cavità rocciosa.

Per liberarlo sono state necessarie circa 20 ore di lavoro dei soccorritori, impegnati in un intervento particolarmente complesso. Secondo le informazioni diffuse dalla stampa locale, l'animale si trovava nella cavità già da diversi giorni.

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Il momento più emozionante è arrivato quando Bosco ha potuto finalmente riabbracciare il suo proprietario, visibilmente commosso dopo la lunga attesa.

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Una corsa contro il tempo per salvare Bosco

Le operazioni di recupero sono iniziate giovedì 5 novembre, quando i Vigili del Fuoco, già impegnati nei tentativi di salvataggio, hanno richiesto l'intervento degli specialisti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

La conformazione dell'anfratto rendeva impossibile raggiungere il cane attraverso le normali tecniche di soccorso. Per questo sono intervenuti i tecnici disostruttori, specializzati nell'ampliamento dei passaggi sotterranei.

Esplosivi controllati e martelli demolitori per raggiungerlo

Per creare un varco sufficientemente ampio, i soccorritori hanno utilizzato martelli demolitori ed esplosivi impiegati in maniera controllata, procedendo con estrema cautela per non mettere in pericolo l'animale. All'intervento hanno partecipato squadre specializzate provenienti da Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna.

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Dopo ore di lavoro, i tecnici sono finalmente riusciti a raggiungere Bosco e a riportarlo in superficie ancora vivo. Il cane è stato quindi affidato ai veterinari per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le lacrime del proprietario e il video del salvataggio

Il momento più toccante è stato quello del ricongiungimento tra Bosco e il suo padrone. Le immagini diffuse dopo il salvataggio mostrano la gioia e la commozione dell'uomo, che ha potuto finalmente riabbracciare il proprio amico a quattro zampe.

Una vicenda che si è conclusa positivamente grazie all'impegno congiunto dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico, protagonisti di un intervento delicato e impegnativo.