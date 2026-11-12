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Allarmi bomba nelle scuole, il Governo vara un nuovo protocollo: ecco cosa prevede
Dopo le migliaia di email minatorie agli istituti scolastici, arrivano nuove disposizioni per gestire le emergenze ed evitare evacuazioni ingiustificate
Una mail che annuncia la presenza di un ordigno non sarà più, da sola, motivo sufficiente per evacuare una scuola o un edificio pubblico. È il principio alla base del protocollo operativo comune definito dal Governo per gestire le segnalazioni di allarme, dopo l’ondata di messaggi intimidatori che ha interessato migliaia di istituti scolastici italiani.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato il 12 novembre 2026 le nuove indicazioni, messe a punto nell’ambito del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Il protocollo è già operativo, anche se il testo integrale non risulta ancora pubblicato.
Evacuazioni solo in presenza di rischi concreti
La nuova linea distingue tra la ricezione di una minaccia generica, diffusa attraverso invii massivi di posta elettronica, e la presenza di circostanze che facciano ipotizzare un pericolo effettivo. In assenza di elementi specifici e concreti ulteriori rispetto alla sola email, non si procede automaticamente all’evacuazione.
Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre l’allontanamento delle persone dagli edifici quando siano disponibili informazioni attendibili che configurino una situazione di rischio reale. La decisione dovrà dunque fondarsi su una valutazione della minaccia e non sulla semplice ricezione del messaggio.
Migliaia di scuole raggiunte dalle false minacce
Il provvedimento arriva dopo le segnalazioni dell’11 novembre, quando, secondo i dati riportati, circa 6.300 scuole statali su quasi 7.500 hanno ricevuto email che annunciavano la presenza di esplosivi. Le minacce hanno provocato evacuazioni diffuse e interruzioni delle attività didattiche, ma i controlli delle forze dell’ordine non hanno individuato ordigni.
I messaggi sarebbero stati inviati anche attraverso account di posta elettronica compromessi e firmati con un nome fittizio già comparso in episodi analoghi all’estero. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per procurato allarme e pubblica intimidazione, con accertamenti affidati alla Polizia postale.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Nuove segnalazioni il 12 novembre
Una seconda ondata di email ha interessato diverse Regioni anche giovedì 12 novembre; una comunicazione sarebbe stata indirizzata esplicitamente a Palazzo Chigi. Il protocollo punta a garantire una risposta coordinata e proporzionata, evitando che messaggi seriali e privi di riscontri concreti provochino ogni volta la sospensione delle attività.
Cosa cambia per scuole e amministrazioni
Le indicazioni valgono per le amministrazioni interessate dalle segnalazioni: nessuna evacuazione automatica per una sola email massiva; verifica degli eventuali elementi concreti di pericolo; possibilità per il Prefetto di ordinare l’evacuazione quando il rischio sia effettivamente motivato.
L’obiettivo è conciliare la tutela della sicurezza con la continuità dei servizi pubblici e delle lezioni, senza sottovalutare eventuali minacce fondate.
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