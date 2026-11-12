È morto Toni Capuozzo, addio allo storico inviato di guerra: aveva 77 anni

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È morto Toni Capuozzo, uno dei volti più conosciuti del giornalismo televisivo italiano. Aveva 77 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta giovedì 12 novembre 2026, arriva a poche settimane dall’annuncio della malattia. Per decenni ha raccontato guerre, crisi internazionali e storie umane dai luoghi più difficili del mondo, diventando un punto di riferimento per generazioni di telespettatori.

Dagli esordi sulla carta stampata alla televisione

Antonio “Toni” Capuozzo era nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in Friuli, da padre napoletano e madre triestina. Dopo gli studi in sociologia a Trento, si avvicinò al giornalismo negli anni Settanta. Scrisse per Lotta Continua e successivamente collaborò con testate come Reporter, Panorama Mese ed Epoca. L’esperienza nella carta stampata gli permise di sviluppare uno stile diretto, attento alle persone e ai contesti storici.

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Passò poi alla televisione, lavorando anche per Mixer e approdando alle testate Mediaset: Studio Aperto, TG4 e TG5. Il suo nome sarebbe diventato familiare soprattutto grazie ai servizi realizzati come inviato nei territori attraversati dai conflitti.

I reportage dai fronti di guerra

Dalla dissoluzione della Jugoslavia e dall’assedio di Sarajevo alle guerre in Somalia, Afghanistan e Iraq, Capuozzo documentò alcune delle pagine più drammatiche della storia contemporanea. Non si limitava alla cronaca delle operazioni militari: nei suoi racconti trovavano spazio i civili, le famiglie, i bambini e le conseguenze quotidiane della violenza.

Nel 2004, durante la guerra in Iraq, fu sequestrato per alcune ore insieme a una troupe del TG5 nei pressi di Najaf. Un episodio che testimonia i rischi affrontati sul campo. Pur essendo conosciuto come inviato di guerra, preferiva non essere ridotto a questa sola definizione professionale.

Il TG5 e il successo di “Terra!”

Capuozzo ricoprì il ruolo di vicedirettore del TG5 fino al 2013. Dal 2000 al 2017 curò e condusse Terra!, programma di approfondimento che univa reportage, inchieste e analisi degli avvenimenti internazionali. Con il suo tono pacato e riconoscibile, riusciva a rendere comprensibili anche vicende complesse, senza rinunciare a uno sguardo personale.

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Negli anni continuò a intervenire nel dibattito pubblico, a realizzare speciali televisivi e a raccontare la storia attraverso libri, incontri e documentari.

Il piccolo Kemal, salvato durante l’assedio di Sarajevo

Tra gli episodi più toccanti della sua vita c’è la storia di Kemal, un bambino ferito e rimasto senza madre durante la guerra in Bosnia. Capuozzo contribuì a portarlo fuori da Sarajevo e ad accoglierlo in Italia con la propria famiglia. Il piccolo rimase con loro per alcuni anni prima di ricongiungersi al padre biologico, conservando un legame profondo con il giornalista. Un gesto che racconta il lato umano di chi, oltre a testimoniare la guerra, non volle restare indifferente alla sofferenza.

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I libri e la passione per il racconto

Accanto al lavoro televisivo, Capuozzo fu anche un autore prolifico. Tra i suoi libri figurano Il giorno dopo la guerra, Adiós, Le guerre spiegate ai ragazzi, Il segreto dei marò, Balcania e Vite di confine. Opere nelle quali tornano i temi della memoria, delle frontiere, dei conflitti e delle vite incontrate durante i suoi viaggi.

L’annuncio della malattia poche settimane fa

Il 23 ottobre 2026 aveva comunicato pubblicamente di avere un tumore. Lo aveva fatto con un messaggio sui social, scegliendo di parlare in prima persona delle proprie condizioni e di difendere la riservatezza della vita privata. «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti», aveva scritto.

Con la sua scomparsa il giornalismo italiano perde una voce autorevole e riconoscibile. Resta il patrimonio di reportage, libri e testimonianze di un cronista che ha attraversato la storia recente cercando, dietro ogni conflitto, le storie delle persone.