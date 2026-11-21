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Dopo oltre 9 anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia, Francesco Schettino poco prima delle ore 20 di ieri, venerdì 20 novembre, è tornato in libertà, lasciando l’istituto di pena dove era entrato nel maggio del 2017. L’ex comandante della nave da crociera Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio - in cui persero la vita 32 persone - ha ottenuto di recente l’affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma arriva al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione. La notizia è riportata oggi dal 'Quotidiano nazionale'.

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A confermare il provvedimento è l’avvocata grossetana Francesca Carnicelli, che assiste Schettino: "La soddisfazione è tanta. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa – ha dichiarato al 'Qn' – che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna". La legale ha sottolineato come la valutazione degli operatori penitenziari sia stata "estremamente positiva", riconoscendo l’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato.

Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.

La vicenda giudiziaria affonda le radici nella notte del 13 gennaio 2012. La Costa Concordia, con oltre 4.200 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, navigava nei pressi dell’isola del Giglio quando l’allora comandante decise di effettuare il celebre ‘inchino’, un passaggio ravvicinato alla costa per rendere omaggio all’isola. Poco prima delle ore 21.45.07, la nave urtò violentemente gli scogli delle Scole, aprendo un enorme squarcio nella fiancata e provocando il progressivo allagamento dei compartimenti. Una notte in cui la piccola isola del Giglio si trasformò in un grande centro di accoglienza. E dove l’enorme balena ferita rimase fino a luglio del 2014, quando fu riportata a Genova per la successiva distruzione.

Nel corso dell’inchiesta della Procura di Grosseto, fu ricostruito che mentre l’imbarcazione si adagiava sul fianco destro davanti a Giglio Porto, trentadue persone persero la vita. L’inchiesta giudiziaria mise in luce non solo la gravità della manovra iniziale, ma anche i pesanti ritardi e le omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi durante le fasi cruciali dell’evacuazione. Per Schettino si chiude ora la lunga parentesi detentiva in cella a Rebibbia, aprendo una nuova fase della pena sotto il segno del reinserimento controllato.