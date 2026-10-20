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Torre Annunziata, Mercatino d'Autunno: shopping e solidarietà per i cuccioli abbandonati
Dal 22 al 25 ottobre, presso l'ex cinema Politeama, quattro giornate dedicate alla solidarietà
Un appuntamento all'insegna della solidarietà e dell'amore per gli animali. Dal 22 al 25 ottobre 2026, l'ex Cinema Politeama di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele 374, ospiterà il Mercatino d'Autunno, un'iniziativa organizzata dall'OdV Omnia Libera – Protezione Ambiente e Animali per sostenere i volontari impegnati nella cura e nella tutela dei cuccioli abbandonati.
Il mercatino proporrà un'ampia varietà di articoli, dall'abbigliamento agli accessori per il giardinaggio, passando per oggetti e complementi d'arredo per la casa, fino alle decorazioni natalizie. Un'occasione per fare acquisti e, allo stesso tempo, contribuire concretamente a una causa importante.
Il ricavato per aiutare i cuccioli abbandonati
L'obiettivo dell'iniziativa è raccogliere fondi da destinare ai volontari che quotidianamente si prendono cura delle cucciolate di cani abbandonati, garantendo loro alimentazione, vaccinazioni e assistenza durante le prime fasi di vita.
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Un impegno che prosegue fino alla ricerca di famiglie disposte ad adottare i cuccioli, offrendo loro una casa e la possibilità di crescere in un ambiente sicuro e amorevole.
Giorni e orari del mercatino
Il Mercatino d'Autunno sarà aperto al pubblico da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, con ingresso libero.
Giovedì 22 ottobre sarà possibile visitare gli stand dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 22, mentre nelle giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre l'apertura sarà dalle 17 alle 22.
Quattro giornate nelle quali anche un piccolo acquisto potrà trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà verso gli animali più indifesi.
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