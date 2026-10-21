Torre Annunziata, striscioni contro il caro carburanti all'uscita dell'autostrada: «Lo Stato italiano ha fallito»

Due striscioni di protesta sono comparsi sul ponte all'uscita autostradale di Torre Annunziata Scavi, lungo la viabilità di collegamento con l'autostrada A3 Napoli-Salerno.

A esporli sono stati alcuni cittadini attivi del territorio, che hanno voluto manifestare la propria solidarietà agli autotrasportatori campani impegnati nella protesta contro il caro carburanti e le difficoltà economiche che stanno interessando il settore.

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«Lo Stato italiano ha fallito»: il messaggio degli striscioni

Il primo striscione riporta una frase particolarmente dura: «Lo Stato italiano ha fallito!».

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Sul secondo si legge invece: «Ridateci la nostra vita. Il popolo è sovrano (art. 1)», con un esplicito richiamo al primo articolo della Costituzione italiana, che sancisce il principio della sovranità popolare.

Due messaggi che esprimono il malcontento dei promotori dell'iniziativa e la volontà di sostenere le ragioni della mobilitazione degli autotrasportatori.

La protesta degli autotrasportatori e le ripercussioni sul territorio

La mobilitazione contro l'aumento dei costi del carburante sta provocando disagi alla circolazione dei mezzi pesanti e al trasporto delle merci, con possibili conseguenze anche sulle attività economiche e sui servizi pubblici.

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A Torre Annunziata, nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale ha già segnalato il rischio di ritardi nella raccolta differenziata e nello spazzamento delle strade, a causa delle difficoltà dei mezzi nel raggiungere gli impianti di conferimento dei rifiuti.

L'esposizione degli striscioni all'uscita autostradale rappresenta dunque un'ulteriore manifestazione di solidarietà verso gli autotrasportatori, in un clima di crescente preoccupazione per le conseguenze economiche della protesta.