Torre Annunziata, incontro pubblico su decoro e igiene urbana: «Una città da curare, di cui prendersi cura»

Torre Annunziata, incontro pubblico sabato 31 ottobre all’Oratorio Salesiano sul decoro e l’igiene urbana. L’iniziativa, promossa dal senatore Orfeo Mazzella, chiama cittadini, associazioni ed esperti a discutere le condizioni di pulizia della città e le azioni concrete per migliorarle.

“Torre Annunziata, una città da curare, di cui prendersi cura”. È il titolo dell’incontro pubblico dedicato al decoro e all’igiene urbana, in programma sabato 31 ottobre 2026, alle ore 17, presso l’Oratorio Salesiano di Torre Annunziata, in via Margherita di Savoia.

L’iniziativa, promossa dal senatore Orfeo Mazzella, punta ad accendere i riflettori sulle condizioni di pulizia e vivibilità della città, favorendo un confronto tra cittadini, rappresentanti delle associazioni ed esperti del settore ambientale.

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Gli interventi in programma

All'incontro prenderanno parte Vincenzo Capasso, coordinatore del Polo della Sostenibilità Ambientale; Alessandro Celentano, ingegnere ambientale; Gianna Frigo, volontaria per la tutela degli animali dell’associazione I Gatti di Villa Parnaso; Massimo Napolitano, referente di Libera Torre Annunziata; Laura Vitiello, assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Torre del Greco; Franco Matrone, referente per la Campania di RifiutZero Italy, e Nicola Scaramella, amministratore condominiale.

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Previsti anche i saluti istituzionali della Commissione Straordinaria che amministra il Comune di Torre Annunziata e del senatore Orfeo Mazzella.

A moderare il dibattito sarà il giornalista Luca Antonio Pepe.

L'obiettivo: una città più pulita e vivibile

Al centro dell'incontro ci saranno i temi della tutela dell’ambiente, della gestione dei rifiuti, del decoro urbano e della responsabilità collettiva nella cura degli spazi pubblici.

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Un'occasione per riflettere sulle criticità del territorio e sull'importanza della partecipazione dei cittadini nella costruzione di una città più accogliente e rispettosa dell'ambiente. Il messaggio che accompagna l’iniziativa è chiaro: «Insieme per una città pulita e vivibile».

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