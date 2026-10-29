Torre Annunziata, Carta “Dedicata a Te”: dal 4 novembre disponibili 500 euro per le famiglie

Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari. Ecco chi ne ha diritto, come ritirare la carta e le scadenze da rispettare.

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A partire da mercoledì 4 novembre 2026, anche a Torre Annunziata sarà disponibile la nuova Carta solidale “Dedicata a Te”, il contributo economico da 500 euro destinato alle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà economica per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità.

I cittadini potranno verificare se rientrano tra i beneficiari consultando l'elenco allegato all'avviso pubblicato dal Comune di Torre Annunziata, attraverso il proprio codice fiscale. Gli aventi diritto potranno inoltre scaricare la comunicazione necessaria per il ritiro della carta.

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Chi può beneficiare della Carta “Dedicata a Te”

Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti a Torre Annunziata che, alla data prevista dal decreto ministeriale, risultino in possesso di determinati requisiti.

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In particolare, è necessario che tutti i componenti della famiglia siano iscritti all'Anagrafe della popolazione residente e che il nucleo sia in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15mila euro annui.

L'assegnazione del beneficio avviene sulla base degli elenchi predisposti dagli enti competenti. È prevista una sola carta per ciascun nucleo familiare.

Chi è escluso dal contributo

Non potranno beneficiare della misura le famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno economico, come l'Assegno di Inclusione, la Carta Acquisti o altri sussidi pubblici finalizzati al contrasto della povertà.

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Sono inoltre esclusi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti beneficiario di NASpI, indennità di disoccupazione, mobilità, fondi di solidarietà, cassa integrazione o altre forme di integrazione salariale erogate dallo Stato.

Come ritirare la carta presso gli uffici postali

I cittadini che risultano assegnatari potranno ritirare la Carta “Dedicata a Te” presso gli uffici postali abilitati, previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane.

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Il contributo di 500 euro viene erogato attraverso una carta elettronica nominativa, prepagata e ricaricabile, gestita da Poste Italiane tramite Postepay.

Chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti non dovrà necessariamente ritirarne una nuova: quella già in possesso resta valida qualora il beneficiario venga confermato negli elenchi del 2026. Una nuova carta sarà invece rilasciata ai nuovi assegnatari o nei casi previsti di sostituzione, come lo smarrimento.

Primo acquisto entro il 16 dicembre: attenzione alla scadenza

Una delle date più importanti da ricordare è quella del 16 dicembre 2026. Entro questo termine i beneficiari dovranno effettuare almeno un pagamento utilizzando la Carta “Dedicata a Te”. In caso contrario, il contributo verrà perso. È quindi fondamentale verificare tempestivamente l'assegnazione e procedere al ritiro della carta, se necessario, per rispettare la scadenza.

Cosa si può acquistare con i 500 euro

La carta potrà essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. È escluso l'acquisto di qualsiasi bevanda alcolica.

Tra i prodotti ammessi figurano carne, pesce fresco, tonno e carne in scatola, latte e derivati, uova, pasta, riso, pane, prodotti da forno, frutta, verdura, legumi, olio, farine e cereali.

Sono inoltre acquistabili alimenti per bambini e per la prima infanzia, compreso il latte artificiale, oltre a miele, zucchero, cacao, cioccolato, acqua minerale, caffè, tè, camomilla e prodotti alimentari certificati DOP e IGP.