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Torre Annunziata, commemorazione dei defunti: gli orari del cimitero comunale

Redazione Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, commemorazione dei defunti: gli orari del cimitero comunale

Stabilito un calendario speciale per le giornate dedicate al ricordo delle persone scomparse

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In occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Torre Annunziata osserverà orari di apertura straordinari per agevolare l’afflusso dei cittadini che, come ogni anno, si recheranno a far visita alle tombe dei propri cari.

L'apertura sarà prolungata nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre 2026.

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Gli orari per la commemorazione dei defunti

Nelle tre giornate dedicate alla ricorrenza, il cimitero comunale sarà aperto con i seguenti orari:

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·      Sabato 31 ottobre: dalle 7.00 alle 16.00.

·      Domenica 1° novembre (Ognissanti): dalle 7.00 alle 16.00.

·      Lunedì 2 novembre (Commemorazione dei defunti): dalle 7.00 alle 14.00.

Dal 3 novembre entrano in vigore gli orari invernali

A partire da martedì 3 novembre, il cimitero tornerà a osservare l’orario ordinario previsto per il periodo invernale, in vigore fino al 31 marzo. L’apertura sarà garantita tutti i giorni, compresi i festivi e i prefestivi, dalle 7.00 alle 13.00. Il giovedì è prevista anche l’apertura pomeridiana, dalle 14.00 alle 16.00.

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