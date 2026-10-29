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Torre Annunziata, commemorazione dei defunti: gli orari del cimitero comunale
Stabilito un calendario speciale per le giornate dedicate al ricordo delle persone scomparse
In occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Torre Annunziata osserverà orari di apertura straordinari per agevolare l’afflusso dei cittadini che, come ogni anno, si recheranno a far visita alle tombe dei propri cari.
L'apertura sarà prolungata nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1° novembre e lunedì 2 novembre 2026.
Gli orari per la commemorazione dei defunti
Nelle tre giornate dedicate alla ricorrenza, il cimitero comunale sarà aperto con i seguenti orari:
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· Sabato 31 ottobre: dalle 7.00 alle 16.00.
· Domenica 1° novembre (Ognissanti): dalle 7.00 alle 16.00.
· Lunedì 2 novembre (Commemorazione dei defunti): dalle 7.00 alle 14.00.
Dal 3 novembre entrano in vigore gli orari invernali
A partire da martedì 3 novembre, il cimitero tornerà a osservare l’orario ordinario previsto per il periodo invernale, in vigore fino al 31 marzo. L’apertura sarà garantita tutti i giorni, compresi i festivi e i prefestivi, dalle 7.00 alle 13.00. Il giovedì è prevista anche l’apertura pomeridiana, dalle 14.00 alle 16.00.
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