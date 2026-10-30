Buon compleanno Diego, il genio che restituì a Napoli l'orgoglio di essere sé stessa

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Ci sono uomini che appartengono alla storia e altri che, senza volerlo, finiscono per diventare parte dell'anima di un popolo. Diego Armando Maradona è stato entrambe le cose. Ma a Napoli è accaduto qualcosa di più raro: un calciatore argentino, nato povero alla periferia di Buenos Aires, è diventato il simbolo attraverso il quale una città ha imparato a guardarsi con occhi diversi.

Oggi, 30 ottobre, Maradona avrebbe compiuto 66 anni. Era nato nel 1960 a Lanús, in Argentina. È morto il 25 novembre 2020, a sessant'anni appena compiuti. Eppure, a quasi sei anni dalla sua scomparsa, parlare di Diego al passato continua a sembrare un'imprecisione.

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Perché Maradona non è soltanto un ricordo. È una presenza. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, nelle fotografie ingiallite, nei murales che si moltiplicano, nelle conversazioni tra padri e figli. È nel racconto di chi lo vide giocare e nello stupore di chi, troppo giovane per averlo conosciuto, ne ha ereditato la leggenda.

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Quando Napoli smise di sentirsi inferiore

Per comprendere ciò che Maradona ha rappresentato bisogna tornare all'estate del 1984, quando arrivò al San Paolo davanti a una folla che sembrava attendere non un calciatore, ma una promessa.

Napoli era una città straordinaria e ferita. Portava ancora addosso le conseguenze del terremoto del 1980, le difficoltà economiche, le disuguaglianze sociali e il peso di un pregiudizio antico. Nel racconto dominante del Paese, il Mezzogiorno era troppo spesso rappresentato attraverso le proprie mancanze, quasi mai attraverso le proprie possibilità. Maradona non cancellò quelle ferite. Fece qualcosa di diverso: dimostrò che non erano una condanna.

Con lui, Napoli smise di chiedere il permesso di essere grande. Il primo scudetto del 1987 non fu soltanto una vittoria sportiva. Fu la rottura di una gerarchia che sembrava immutabile. Una squadra del Sud aveva conquistato il campionato davanti alle potenze economiche e calcistiche del Nord. Il secondo titolo, nel 1990, consolidò quella rivoluzione. In mezzo arrivarono la Coppa Italia del 1987 e la Coppa UEFA del 1989, il primo grande trionfo europeo del club.

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Ma i trofei, da soli, non spiegano tutto. Diego diede a Napoli qualcosa che non si conserva in una bacheca: la sensazione di poter sfidare il destino.

Il genio che trasformava l’impossibile in bellezza

Sul campo Maradona possedeva una qualità che appartiene ai pochissimi fuoriclasse capaci di modificare la percezione stessa del gioco: faceva apparire semplice ciò che nessun altro riusciva neppure a immaginare. Il pallone sembrava obbedirgli secondo leggi sconosciute agli altri. La sua corsa aveva qualcosa di irregolare e insieme di perfetto. Non era soltanto velocità, non era soltanto tecnica. Era intuizione, invenzione, capacità di vedere uno spazio prima ancora che quello spazio esistesse.

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Il gol contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986, quello segnato dopo aver attraversato metà campo e superato gli avversari, resta una delle più alte espressioni artistiche mai prodotte dal calcio.Nella stessa partita, però, segnò anche con la mano. Due episodi destinati a convivere per sempre nella sua biografia: l'inganno e il sublime, la trasgressione e la perfezione. Forse è proprio in questa contraddizione che si trova una parte della verità su Maradona.

Non fu un eroe senza macchia. Fu un uomo capace di raggiungere vette quasi sovrumane senza riuscire a sottrarsi alle debolezze profondamente umane.

L’uomo dietro il mito

Celebrare Maradona ignorandone le ombre significherebbe tradirne la complessità. La dipendenza dalla cocaina, gli eccessi, le relazioni tormentate, i conflitti con la giustizia e con il mondo del calcio sono parte della sua storia. Così come lo sono la generosità, l'affetto per i più deboli, la fedeltà alle proprie origini e una sensibilità che talvolta si trasformava in autodistruzione.

Diego conobbe una forma di celebrità che oggi, nell'epoca dei social media, appare persino difficile da immaginare. Non esisteva un luogo in cui potesse davvero sottrarsi allo sguardo degli altri. Ovunque andasse, qualcuno pretendeva da lui un miracolo, una parola, un gesto, un'altra prova della sua eccezionalità.

Il bambino di Villa Fiorito, che aveva sognato di regalare una casa ai genitori, finì per portare sulle spalle aspettative immense. E nessun talento, per quanto straordinario, garantisce a un uomo gli strumenti per sopportare il peso della propria leggenda. Questo non assolve gli errori, né cancella le responsabilità. Ci ricorda, piuttosto, che la grandezza artistica e sportiva non coincide necessariamente con la capacità di governare la propria esistenza.

Maradona è stato immenso nel calcio e vulnerabile nella vita. Riconoscere entrambe le dimensioni non ne diminuisce il valore: restituisce profondità alla sua storia.

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Napoli e Diego, un amore che non chiedeva spiegazioni

Il rapporto tra Napoli e Maradona non può essere compreso soltanto attraverso la gratitudine per le vittorie. Fu un incontro tra due identità che, per ragioni diverse, conoscevano il significato dell'emarginazione e il desiderio di riscatto.

Diego proveniva dalla povertà. Napoli aveva imparato a convivere con lo sguardo spesso sprezzante di chi la giudicava da lontano. Entrambi possedevano un orgoglio indocile, una bellezza difficile da disciplinare, una naturale insofferenza verso le gerarchie. La città riconobbe in quel ragazzo argentino qualcosa di sé. E lui trovò in Napoli un'appartenenza che andava oltre il contratto, lo stipendio, la maglia.

Non fu un amore semplice. Conobbe entusiasmi smisurati, incomprensioni, ferite e una separazione dolorosa. Ma i grandi legami non si misurano soltanto dalla loro durata. Si misurano da ciò che lasciano quando finiscono.

E Maradona, a Napoli, non è mai davvero andato via.

La memoria di Diego e il futuro della città

C'è però una domanda che merita di accompagnare ogni anniversario: che cosa significa, oggi, custodire l'eredità di Maradona? Non può bastare moltiplicare le sue immagini, trasformare il suo volto in un marchio, ripetere all'infinito le immagini dei gol. Il rischio di ogni mito è quello di diventare una celebrazione permanente, tanto più rumorosa quanto meno capace di interrogare il presente.

Il lascito più prezioso di Diego non è la nostalgia della vittoria, ma il coraggio di immaginarla quando sembrava impossibile. Per una città che continua a misurarsi con disuguaglianze, contraddizioni e straordinarie energie inespresse, questa è forse la lezione più attuale.

Maradona non ha risolto i problemi di Napoli. Non avrebbe potuto farlo. Ma ha contribuito a cambiare il modo in cui milioni di napoletani percepivano sé stessi. Ha dimostrato che anche chi parte dalla periferia può raggiungere il centro del mondo. Che il talento non conosce confini geografici. Che l'appartenenza può diventare una forza capace di rovesciare pronostici e convenzioni.

Sessantasei anni, e quel tempo che non passa

Oggi Diego avrebbe 66 anni. È un'età nella quale molti grandi campioni osservano il calcio dalla distanza della memoria, raccontano le proprie imprese, sorridono dei giorni lontani. È difficile immaginare Maradona invecchiato. Forse perché la memoria collettiva lo ha fermato per sempre in quella corsa, con il pallone incollato al piede, la maglia azzurra e lo stadio che trattiene il respiro. Eppure sarebbe bello pensarlo seduto in una tribuna del Maradona, lo stadio che oggi porta il suo nome, mentre osserva una nuova generazione di calciatori e una città che continua a cercare, nel calcio come nella vita, altre ragioni per essere felice.

Maradona non ha insegnato a Napoli soltanto a vincere. Le ha insegnato che poteva farlo senza smettere di essere sé stessa. Ed è forse questa la ragione per cui, ogni 30 ottobre, la città non celebra semplicemente la nascita di un grande calciatore. Celebra il giorno in cui venne al mondo un bambino argentino che, molti anni dopo, avrebbe regalato a un intero popolo una nuova idea della propria dignità.

Buon compleanno, Diego. Il tempo passa. La tua storia, a Napoli, continua.