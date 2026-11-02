Torre Annunziata, mense scolastiche ancora ferme: i genitori chiedono una data certa per l'avvio

Refezione ancora bloccata. I genitori denunciano i ritardi e chiedono risposte su centro cottura, lavoratori e servizi scolastici.

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L'anno scolastico è iniziato ormai da diverse settimane, ma a Torre Annunziata il servizio di refezione scolastica non è ancora partito. Una situazione che continua a creare disagi alle famiglie e che riaccende il dibattito sul diritto allo studio e sull'organizzazione dei servizi scolastici in città.

A sollevare nuovamente la questione è l'Associazione Genitori “Insieme per la Scuola”, presieduta da Raffaele Scigliano, che chiede alla Commissione straordinaria un intervento urgente per sbloccare il servizio, comunicare una data certa per l'avvio della mensa e aprire un confronto permanente sui problemi delle scuole cittadine.

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«La mensa è un servizio essenziale contro la povertà educativa»

Per l'associazione, il mancato avvio della refezione non rappresenta soltanto un problema organizzativo, ma incide direttamente sulle opportunità educative dei bambini e sulla vita quotidiana delle famiglie.

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«Il tempo prolungato non è un servizio accessorio – sottolinea Scigliano –. Oltre ai disagi evidenti per famiglie e lavoratori, soprattutto donne, in territori come il nostro la permanenza a scuola anche nelle ore pomeridiane è fondamentale per combattere la povertà educativa e per evitare che ragazze e ragazzi finiscano in mezzo a una strada».

Il presidente evidenzia come, in una realtà caratterizzata da una limitata disponibilità di spazi ricreativi e da difficoltà economiche che spesso impediscono ai più giovani di praticare attività sportive, la scuola rappresenti per molti bambini l'unico luogo sicuro e qualificato in cui trascorrere il pomeriggio.

Centro cottura e impianti: i dubbi sull'avvio del servizio

A rendere ancora più preoccupante la situazione sono le notizie emerse dall'incontro sindacale del 30 ottobre, dedicato al passaggio di cantiere tra le aziende incaricate del servizio. Secondo quanto riferito dall'associazione, la società subentrante nell'appalto avrebbe dichiarato a verbale di non essere nelle condizioni di avviare la refezione scolastica.

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In particolare, stando a quanto riportato dalla U.L.S.S.A., l'impresa non avrebbe ancora ricevuto le chiavi dei locali e gli impianti non risulterebbero idonei. Nel frattempo, le lavoratrici e i lavoratori del servizio, pur disponibili a riprendere l'attività, sarebbero senza reddito dallo scorso giugno.

«Amareggia il confronto con l'anno scorso – osserva Scigliano –. Il servizio partì in tempo e furono impiegate, con grande rapidità, risorse pubbliche per realizzare un centro cottura. Oggi, a distanza di un anno, quella struttura non basta a garantire che le mense aprano».

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Da qui una serie di interrogativi rivolti alla gestione commissariale: perché i locali non sono stati consegnati in tempo? Per quale motivo si è arrivati a novembre senza una comunicazione chiara alle famiglie? Quando sarà garantita l'idoneità degli impianti?

Dalla mensa alle proteste degli studenti: le criticità della scuola

L'associazione allarga poi la riflessione alle difficoltà che interessano l'intero sistema scolastico cittadino. Nelle ultime settimane, infatti, gli studenti del liceo Pitagora-Croce hanno occupato l'istituto per protestare contro il carovita, i tagli all'istruzione e la carenza di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche.

Un quadro che, secondo Scigliano, risente anche delle politiche nazionali di contenimento della spesa scolastica, con conseguenze particolarmente pesanti nei territori socialmente più fragili. «Non chiediamo al Comune di risolvere ciò che spetta al Governo – precisa il presidente –. Ma quando le risorse nazionali diminuiscono, i territori più fragili sono i primi a pagare. Per questo a Torre Annunziata ogni ritardo locale pesa con maggiore gravità e le scelte vanno fatte in tempo».

La richiesta alla Commissione: «Un tavolo permanente con scuole e famiglie»

Le richieste dell'associazione sono precise: verificare rapidamente l'idoneità degli impianti, procedere alla consegna dei locali del centro cottura, comunicare una data certa per l'avvio della mensa e tutelare i lavoratori coinvolti.

Ma la questione non si esaurisce con la refezione scolastica. L'associazione ricorda di aver già chiesto, lo scorso agosto, un incontro alla Commissione straordinaria per affrontare anche il problema del trasporto scolastico, senza aver ricevuto alcun riscontro.

«Mensa e trasporto sono due facce dello stesso problema: il diritto allo studio non può dipendere dai ritardi amministrativi», conclude Scigliano, rinnovando la richiesta di istituire un tavolo permanente di confronto tra istituzioni, scuole e famiglie.

L'obiettivo è affrontare in maniera organica le criticità del sistema scolastico cittadino, evitando che ritardi e disservizi continuino a ricadere sugli studenti e sulle loro famiglie.