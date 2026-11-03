Torre Annunziata, mensa scolastica: al via le iscrizioni online. Tariffe e modalità per fare domanda

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Il Comune di Torre Annunziata ha aperto le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2026/2027. Da martedì 3 novembre, le famiglie possono presentare domanda online attraverso la piattaforma Telemoney. Il servizio è destinato ai bambini dei nidi comunali e agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, anche se non residenti a Torre Annunziata.

Come presentare la domanda

L’iscrizione deve essere effettuata sul portale https://www.telemoney.cloud/comune-torreannunziata, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) del genitore o del tutore. Anche le famiglie già registrate negli anni precedenti devono ripetere la procedura. Per più figli occorre una domanda per ciascuno.

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I documenti necessari

Alla domanda vanno allegati ISEE con scadenza 31 dicembre 2026 (redditi 2024), documento d’identità valido del richiedente, eventuale certificazione per diete speciali e, in caso di ISEE pari a zero, attestazione delle fonti di finanziamento. Senza ISEE si applica la quarta fascia, quella ordinaria.

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Quanto costa un pasto

Per nidi e infanzia, le tariffe intere sono 1 euro (ISEE fino a 3.000 euro), 1,40 euro (fino a 7.000), 2 euro (fino a 10.633) e 3 euro oltre tale soglia. Per la scuola primaria gli importi corrispondenti sono 1,15, 1,55, 2,15 e 3,20 euro. L’avviso riporta inoltre tariffe scontate del 25% e del 50%; non specifica, nel prospetto, le condizioni di attribuzione degli sconti.

Pagamenti anticipati e credito residuo

Il pagamento avviene anticipatamente tramite PagoPA, collegato a Telemoney, o presso gli esercizi convenzionati Cityposte Payment. Il credito positivo degli anni precedenti viene recuperato automaticamente dopo la nuova iscrizione. Nuovi iscritti e utenti con saldo nullo o negativo devono invece ricaricare. Il sistema avvisa quando il credito residuo è di circa 5 euro.

Prenotazione automatica: attenzione alle disdette

Il pasto viene prenotato automaticamente ogni giorno. In caso di assenza, la disdetta va comunicata tramite app o sito Telemoney dalle 18 del giorno precedente alle 9 del giorno di servizio. Se la disdetta arriva entro il termine, l’importo viene riaccreditato; altrimenti il pasto resta addebitato.

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Gestione del servizio e diete speciali

La refezione sarà gestita dalla KLAS Services S.r.l., incaricata della fornitura e distribuzione dei pasti. I menù saranno approvati dal servizio competente dell’ASL e consegnati dalle scuole all’avvio del servizio. Sono previste diete personalizzate per motivi sanitari documentati o etico-religiosi. L’avviso non indica una data precisa di avvio della somministrazione dei pasti.

Assistenza e informazioni

Per assistenza tecnica: 0825 1806043, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19, oppure [email protected]. L’Ufficio Pubblica Istruzione risponde a [email protected] e ai numeri 081 5358155 / 081 5358216.