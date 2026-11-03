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Torre Annunziata, mensa scolastica: al via le iscrizioni online. Tariffe e modalità per fare domanda
Le famiglie dovranno presentare una nuova richiesta anche se già iscritte negli anni precedenti
Il Comune di Torre Annunziata ha aperto le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2026/2027. Da martedì 3 novembre, le famiglie possono presentare domanda online attraverso la piattaforma Telemoney. Il servizio è destinato ai bambini dei nidi comunali e agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, anche se non residenti a Torre Annunziata.
Come presentare la domanda
L’iscrizione deve essere effettuata sul portale https://www.telemoney.cloud/comune-torreannunziata, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) del genitore o del tutore. Anche le famiglie già registrate negli anni precedenti devono ripetere la procedura. Per più figli occorre una domanda per ciascuno.
I documenti necessari
Alla domanda vanno allegati ISEE con scadenza 31 dicembre 2026 (redditi 2024), documento d’identità valido del richiedente, eventuale certificazione per diete speciali e, in caso di ISEE pari a zero, attestazione delle fonti di finanziamento. Senza ISEE si applica la quarta fascia, quella ordinaria.
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Quanto costa un pasto
Per nidi e infanzia, le tariffe intere sono 1 euro (ISEE fino a 3.000 euro), 1,40 euro (fino a 7.000), 2 euro (fino a 10.633) e 3 euro oltre tale soglia. Per la scuola primaria gli importi corrispondenti sono 1,15, 1,55, 2,15 e 3,20 euro. L’avviso riporta inoltre tariffe scontate del 25% e del 50%; non specifica, nel prospetto, le condizioni di attribuzione degli sconti.
Pagamenti anticipati e credito residuo
Il pagamento avviene anticipatamente tramite PagoPA, collegato a Telemoney, o presso gli esercizi convenzionati Cityposte Payment. Il credito positivo degli anni precedenti viene recuperato automaticamente dopo la nuova iscrizione. Nuovi iscritti e utenti con saldo nullo o negativo devono invece ricaricare. Il sistema avvisa quando il credito residuo è di circa 5 euro.
Prenotazione automatica: attenzione alle disdette
Il pasto viene prenotato automaticamente ogni giorno. In caso di assenza, la disdetta va comunicata tramite app o sito Telemoney dalle 18 del giorno precedente alle 9 del giorno di servizio. Se la disdetta arriva entro il termine, l’importo viene riaccreditato; altrimenti il pasto resta addebitato.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Gestione del servizio e diete speciali
La refezione sarà gestita dalla KLAS Services S.r.l., incaricata della fornitura e distribuzione dei pasti. I menù saranno approvati dal servizio competente dell’ASL e consegnati dalle scuole all’avvio del servizio. Sono previste diete personalizzate per motivi sanitari documentati o etico-religiosi. L’avviso non indica una data precisa di avvio della somministrazione dei pasti.
Assistenza e informazioni
Per assistenza tecnica: 0825 1806043, dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-19, oppure [email protected]. L’Ufficio Pubblica Istruzione risponde a [email protected] e ai numeri 081 5358155 / 081 5358216.
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