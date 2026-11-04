Torre Annunziata celebra il 4 Novembre: corona d'alloro al Monumento ai Caduti

Cerimonia commemorativa in piazza Cesaro con il commissario Tomao, le Forze dell'Ordine e l'Associazione Nazionale Carabinieri.

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Anche Torre Annunziata ha celebrato oggi, mercoledì 4 novembre, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che rappresenta uno dei momenti più significativi della memoria storica e dell'identità nazionale.

La cerimonia commemorativa si è svolta in piazza Cesaro, dove il commissario Gianfranco Tomao ha reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, simbolo del sacrificio di quanti hanno perso la vita al servizio della Patria.

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La cerimonia alla presenza delle Forze dell'Ordine

Alla commemorazione hanno preso parte i rappresentanti di tutte le principali Forze dell'Ordine e istituzioni militari presenti sul territorio: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale.

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Presente anche una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Torre Annunziata, a testimonianza del legame tra le istituzioni, i militari in congedo e la comunità cittadina.

Nel corso della cerimonia è stato osservato anche un minuto di raccoglimento in memoria dei quattro militari morti in Bosnia in seguito alla caduta dell'elicottero sul quale viaggiavano. Un momento di particolare commozione, con il quale i presenti hanno voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia, unendo il loro ricordo a quello di tutti i militari caduti nell'adempimento del dovere.

La commemorazione si è così trasformata in un momento di memoria collettiva, nel quale la città ha rinnovato il proprio riconoscimento a quanti hanno sacrificato la vita al servizio della Patria.

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Il significato del 4 Novembre: la fine della Grande Guerra

La ricorrenza del 4 novembre affonda le sue radici nel 1918, quando entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno precedente tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico.

L'evento segnò la conclusione delle ostilità sul fronte italiano della Prima guerra mondiale e divenne il simbolo del completamento del processo di unificazione nazionale.

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Da allora, il 4 Novembre è dedicato al ricordo dei Caduti e al riconoscimento del ruolo svolto dalle Forze Armate nella difesa della Repubblica, della sicurezza e delle istituzioni democratiche.

Una giornata che unisce la memoria del passato alla riflessione sui valori della pace, della solidarietà e del servizio alla collettività.

Torre Annunziata rinnova il ricordo dei suoi Caduti

La deposizione della corona d'alloro al Monumento di piazza Cesaro ha rappresentato il momento centrale della commemorazione cittadina.

Un gesto simbolico che rinnova il legame tra Torre Annunziata e la propria storia, ricordando il sacrificio dei militari che, nel corso dei conflitti, hanno perso la vita.

La presenza delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine ha conferito alla cerimonia il carattere di un omaggio collettivo alla memoria dei Caduti, riaffermando l'importanza di tramandare alle nuove generazioni i valori dell'unità nazionale, della libertà e della pace.