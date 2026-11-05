Notting Hill, in vendita la casa della porta blu: ecco quanto costa

L’iconica porta blu resa celebre da Hugh Grant e Julia Roberts torna protagonista: l’ex casa di Richard Curtis a Westbourne Park Road è sul mercato

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Per alcuni potrebbe essere una semplice casa dalla porta blu, ma per i cinefili che hanno amato “Notting Hill”, film di successo degli anni novanta, con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant, rappresenta un vero e proprio luogo di culto. L’iconica abitazione al 280 di Westbourne Park Road, infatti, è diventata una meta irrinunciabile per gli appassionati della pellicola, che ogni giorno si fermano davanti alla sua inconfondibile porta blu per scattare una fotografia ricordo. E ora, quella stessa porta potrebbe aprirsi per un fortunato acquirente.

L'immobile, ex abitazione dello sceneggiatore Richard Curtis, è sul mercato con UK Sotheby's International Realty a 7,5 milioni di sterline.

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Dalla cappella battista al cinema: la storia della celebre casa di Notting Hill

L'abitazione era già circolata off-market a una cifra prossima agli 8 milioni, ma ora l'abitazione è ufficialmente sul mercato. Tuttavia, prima di diventare un'icona pop, la celebre casa del libraio William Thacker, ne ha fatta di strada.

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All’inizio, infatti, è stata una cappella battista risalente all’Ottocento e questa origine spiega l'ampiezza e l'altezza di alcuni ambienti della dimora, oggi valorizzati in chiave contemporanea. Successivamente, nel 1993, l’immobile fu acquistato da Richard Curtis e dalla compagna Emma Freud e riconvertito in abitazione.

Dopo il successo mondiale di Notting Hill, Curtis, tuttavia, decise di vendere la casa nel 1999 per 1,2 milioni di sterline, trasferendosi in una zona più tranquilla di Londra. Ad acquistarla fu Caroline Freud, ex cognata della compagna dello sceneggiatore, che dovette fare i conti con il continuo afflusso di turisti.

Esasperata dalla folla e dai graffiti lasciati dai fan, la donna, infatti, decise di rimuovere la porta blu originale, successivamente venduta all’asta da Christie’s, sostituendola con una porta nera. Un tentativo inutile, tanto che i proprietari successivi la fecero nuovamente dipingere di blu. Questo è il motivo per cui, ad oggi, l’iconica porta blu non è l’originale, ma una sostituta.

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Infine, nel 2014 l’immobile fu acquistato dall’imprenditore tecnologico Neil Hutchinson per circa 4,5 milioni di sterline. Oggi, dopo aver deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, Hutchinson ha rimesso sul mercato la celebre abitazione per 7,5 milioni di sterline, quasi quattro volte il prezzo pagato da Curtis nel 1999.

Cosa c'è dietro la porta blu: spazi, numeri e comfort

Al netto del fascino cinematografico, la scheda di vendita elenca argomenti concreti. La superficie è di circa 256 mq distribuiti su ambienti pensati per vivere e lavorare. La zona giorno comprende cucina, pranzo e soggiorno in un grande open space concepito come atelier d'artista, sotto un soffitto a volta con travi a vista e lucernari che portano luce zenitale.

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Un soppalco corre tra gli scaffali e accoglie lo studio, ideale come spazio creativo. La camera principale dispone di armadiature su misura e bagno en suite con doppio lavabo, vasca e doccia separata. Dal cuore della casa si sale, con una scala a chiocciola, verso la terrazza che affaccia sui tetti del quartiere, un plus raro nella zona. Completa la proprietà un cortile giardino di circa dieci metri, abbastanza ampio per pranzi all'aperto e momenti di quiete.

The Travel book shop, la vera libreria diventata "vittima" del film

La libreria di William Thacker era ispirata ad una vera: The Travel Bookshop, specializzata in libri di viaggio. Il proprietario, tuttavia, negò il permesso di girare al suo interno, così la troupe ne ricostruì gli ambienti negli Shepperton Studios.

Dopo il successo del film, il negozio divenne meta di migliaia di turisti, convinti di visitare il set originale. Nonostante la popolarità, però, la libreria chiuse nel 2011, impossibilitata a restare al passo con gli affitti, in un quartiere ormai profondamente trasformato dal turismo.

Una dimora dal fascino indiscutibile, che porta con sé anche il peso della notorietà. Chi deciderà di acquistarla, infatti, dovrà mettere in conto una quotidianità tutt’altro che riservata, con fan e curiosi pronti a scattare selfie e fotografie davanti alla celebre porta blu, trasformando l’ingresso della propria abitazione in un set fotografico permanente.