Torre Annunziata, intercetta due aerei russi: Mattarella premia il colonnello Michele Nasto

Il prestigioso riconoscimento al Quirinale per il coraggio e la professionalità dimostrati durante una delicata missione in Lituania.

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Un importante riconoscimento per un ufficiale dell'Aeronautica Militare originario di Torre Annunziata. Il colonnello Michele Nasto è stato insignito della Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per essersi distinto in una delicata operazione di sicurezza aerea nei cieli della Lituania, durante la quale intercettò due velivoli militari della Federazione Russa che avevano violato lo spazio aereo della NATO.

La cerimonia si è svolta martedì 3 novembre al Palazzo del Quirinale, in occasione delle celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto e delle massime autorità civili e militari dello Stato.

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Un'onorificenza di grande prestigio che premia le capacità operative, il coraggio e il senso del dovere dell'ufficiale oplontino, protagonista di un intervento particolarmente delicato per la sicurezza dei cieli europei.

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L'intercettazione dei due aerei russi nei cieli della Lituania

L'episodio che ha portato al conferimento dell'onorificenza risale all'11 settembre 2024, quando Michele Nasto era impegnato in Lituania come comandante della Task Force Air del 36° Stormo, nell'ambito dell'operazione Baltic Thunder II, dedicata alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo dell'Alleanza Atlantica.

In seguito a un ordine di decollo immediato, il colonnello condusse una missione per intercettare e identificare due potenziali minacce nei cieli NATO.

Durante l'operazione furono individuati due aerei della Federazione Russa, che, secondo la motivazione ufficiale del riconoscimento, avevano violato lo spazio aereo dell'Alleanza.

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Nasto provvide a intercettare i velivoli e a scortarli fuori dall'area di responsabilità, evitando possibili situazioni di pericolo per il traffico aereo presente nella zona.

Un intervento condotto in un contesto geopolitico particolarmente delicato, nel quale la sorveglianza dei confini orientali della NATO rappresenta una delle principali attività delle forze aeree dei Paesi alleati.

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La motivazione del Quirinale: coraggio, determinazione e senso del dovere

Nella motivazione ufficiale pubblicata dalla Presidenza della Repubblica vengono sottolineate le qualità professionali e umane dell'ufficiale.

Il colonnello Nasto viene definito «Comandante risoluto e con spiccato senso del dovere», capace di affrontare con prontezza una situazione operativa complessa.

Il riconoscimento valorizza anche la sua capacità di guidare il personale militare, trasmettendo motivazione e responsabilità durante l'intera missione, svolta tra luglio e novembre 2024.

L'operato dell'ufficiale ha contribuito, secondo la motivazione del Quirinale, ad accrescere il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate in ambito internazionale.

La consegna dell'onorificenza da parte del Presidente Mattarella

La Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia è stata consegnata personalmente dal Presidente Sergio Mattarella, affiancato dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

Tra i militari dell'Aeronautica insigniti durante la cerimonia figura anche il tenente colonnello Giuseppe Paradiso, premiato per il ruolo svolto nelle operazioni di evacuazione di cittadini italiani dal Sudan nell'aprile 2023.

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Nel corso della cerimonia, il Capo dello Stato ha richiamato il valore della Costituzione come riferimento fondamentale dell'azione delle Forze Armate e l'importanza dell'impegno italiano per la pace e la sicurezza internazionale.

Le radici oplontine e l'orgoglio della famiglia

La decorazione conferita a Michele Nasto rappresenta un importante traguardo nella carriera dell'ufficiale dell'Aeronautica Militare, ma anche un motivo di orgoglio per Torre Annunziata, la città di cui è originario e alla quale la sua famiglia è profondamente legata.

Il padre, Salvatore Nasto, ha lavorato per anni presso lo Spolettificio dell'Esercito di Torre Annunziata, fino al pensionamento. Successivamente si è trasferito a Milano insieme alla moglie, per vivere più vicino ai figli.

Michele Nasto è sposato con Anita ed è padre di due figli, Salvatore e Alice.

A esprimere pubblicamente la soddisfazione e l'orgoglio della famiglia è stato anche il cugino, l'avvocato Miche Riggi, che in un post pubblicato su Facebook ha scritto: «Mio cugino Michele, orgoglio di Torre Annunziata, orgoglio della nostra famiglia. Forza Torre Annunziata, sempre!».

Intanto il nome del colonnello Nasto entra tra quelli dei militari italiani che hanno ricevuto una delle più importanti onorificenze nazionali per essersi distinti in operazioni di particolare rilevanza.

Un riconoscimento che premia non soltanto il coraggio dimostrato durante l'intercettazione dei due velivoli russi, ma anche la professionalità e le capacità di comando espresse al servizio dell'Italia e della sicurezza internazionale.