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Torre Annunziata, pacchi alimentari ai beneficiari: gli orari di ritiro

Redazione Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, pacchi alimentari ai beneficiari: gli orari di ritiro

Due giornate dedicate alla consegna degli aiuti alimentari. Il Comune comunica la sede del ritiro e i recapiti per informazioni.

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A Torre Annunziata i beneficiari potranno ritirare i pacchi alimentari lunedì 23 e martedì 24 novembre 2026. La distribuzione avverrà nel plesso scolastico di via Pascoli 4.

Le consegne si svolgeranno nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 novembre 2026, presso il plesso scolastico di via Pascoli n. 4, a Torre Annunziata.

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Gli orari della distribuzione

Nel dettaglio, i pacchi alimentari potranno essere ritirati secondo il seguente calendario: lunedì 23 novembre, dalle ore 12 alle ore 18; martedì 24 novembre, dalle ore 9 alle ore 18.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono contattare gli uffici comunali, durante il normale orario di servizio, ai numeri 081 5358617 e 081 5358309.

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