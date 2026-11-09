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Torre Annunziata, pacchi alimentari ai beneficiari: gli orari di ritiro
Due giornate dedicate alla consegna degli aiuti alimentari. Il Comune comunica la sede del ritiro e i recapiti per informazioni.
A Torre Annunziata i beneficiari potranno ritirare i pacchi alimentari lunedì 23 e martedì 24 novembre 2026. La distribuzione avverrà nel plesso scolastico di via Pascoli 4.
Le consegne si svolgeranno nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 novembre 2026, presso il plesso scolastico di via Pascoli n. 4, a Torre Annunziata.
Gli orari della distribuzione
Nel dettaglio, i pacchi alimentari potranno essere ritirati secondo il seguente calendario: lunedì 23 novembre, dalle ore 12 alle ore 18; martedì 24 novembre, dalle ore 9 alle ore 18.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono contattare gli uffici comunali, durante il normale orario di servizio, ai numeri 081 5358617 e 081 5358309.
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