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La Regione Campania ha disposto la sospensione cautelare di Giuseppe Russo dall'incarico di direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud. La guida dell'azienda sanitaria, che ha sede a Torre del Greco, è stata affidata temporaneamente a Tiziana Spinosa, attuale direttrice generale dell'Asl di Benevento.

Ad annunciare la decisione è stato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a seguito degli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Napoli su presunti episodi di corruzione e irregolarità negli appalti della sanità regionale.

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La sospensione dopo l'inchiesta giudiziaria

Il provvedimento arriva a una settimana dall'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che il 10 novembre ha portato all'esecuzione di 13 misure cautelari nell'ambito di un'indagine su un presunto sistema corruttivo legato agli appalti sanitari.

Tra le persone coinvolte figura anche Giuseppe Russo, destinatario di un invito a comparire per un interrogatorio preventivo nell'ambito di un'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione.

L'inchiesta ha interessato anche i vertici di Soresa, la società regionale che gestisce le gare d'appalto e gli acquisti di beni e servizi per le aziende sanitarie campane.

La Regione aveva già annunciato il 10 novembre l'avvio del procedimento di decadenza del direttore generale e la sua sospensione cautelare, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

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Fico: «Garantire ai cittadini la continuità dei servizi sanitari»

Il presidente Roberto Fico ha comunicato la decisione attraverso i propri canali social, spiegando che la sospensione è stata adottata per tutelare l'azienda sanitaria alla luce della vicenda giudiziaria.

«Lo abbiamo fatto per tutelare l'ASL e assicurare ai cittadini la continuità dei servizi sanitari», ha dichiarato il governatore.

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Fico ha quindi annunciato l'affidamento temporaneo della direzione a Tiziana Spinosa, sottolineando la volontà della Regione di assicurare il regolare funzionamento della sanità pubblica.

Tiziana Spinosa alla guida dell'Asl Napoli 3 Sud

La scelta della Regione è ricaduta su Tiziana Spinosa, già alla guida dell'Asl di Benevento, chiamata ad assumere temporaneamente la responsabilità dell'azienda sanitaria napoletana.

L'Asl Napoli 3 Sud comprende 57 comuni dell'area vesuviana, stabiese, nolana e della Penisola Sorrentina e garantisce servizi sanitari a una popolazione di circa un milione di abitanti.

Il cambio al vertice interviene in una fase delicata per l'organizzazione aziendale, impegnata nella gestione delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali.

Il futuro dell'azienda sanitaria

Giuseppe Russo era alla guida dell'Asl Napoli 3 Sud dall'agosto 2022 ed era stato confermato nell'incarico nell'agosto 2025.

La sospensione cautelare non costituisce un accertamento di responsabilità penale. La posizione del manager resta al vaglio dell'autorità giudiziaria e ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

Con l'affidamento temporaneo della direzione a Spinosa, la Regione punta ad assicurare la continuità amministrativa e sanitaria dell'azienda, in attesa degli sviluppi del procedimento relativo a Russo e dell'inchiesta giudiziaria.