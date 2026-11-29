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Equità fiscale, sostenibilità finanziaria e tutela del contribuente. Sono questi i temi al centro del webinar promosso dall’A.N.Do.C. – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, Accademia di Napoli, in programma lunedì 30 novembre 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30.

L’incontro sarà dedicato alle prospettive e alle criticità della riscossione negli enti locali, con particolare attenzione alla Rottamazione quinquies e alle implicazioni delle misure di definizione agevolata delle entrate.

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Tra i relatori interverrà il dottor Antonio Marano, esperto in fiscalità locale e fondatore dell’Osservatorio di Finanza Locale.

Rottamazione quinquies: opportunità e sostenibilità finanziaria

Il webinar rappresenterà un’occasione di confronto tra professionisti ed esperti del settore per approfondire le opportunità e le criticità della definizione agevolata delle entrate locali, analizzando gli effetti delle misure sugli equilibri finanziari degli enti.

Particolare attenzione sarà riservata alle problematiche applicative, gestionali e procedurali della riscossione, al rapporto tra amministrazioni locali, concessionari e contribuenti, nonché alle prospettive di un modello di gestione delle entrate più efficiente, responsabile e sostenibile.

L’intervento del dottor Antonio Marano

«La vera sfida della riscossione locale non è soltanto recuperare le entrate, ma costruire un sistema capace di coniugare equità fiscale, sostenibilità finanziaria e tutela del contribuente», sottolinea il dottor Marano.

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Attraverso la propria esperienza professionale e l’attività di approfondimento dell’Osservatorio di Finanza Locale, Marano contribuirà al dibattito con una visione concreta, orientata alle esigenze operative delle amministrazioni e all’evoluzione dei modelli di gestione delle entrate.

«La qualità della riscossione non si misura soltanto attraverso quanto si incassa, ma anche attraverso la capacità di trasformare il gettito potenziale in risorse effettive per la collettività», evidenzia l’esperto.

Come partecipare al webinar

L’appuntamento si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, lunedì 30 novembre, dalle ore 15:30 alle 18:30. La partecipazione consentirà il riconoscimento di tre crediti formativi per dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per partecipare è possibile iscriversi attraverso il seguente link.