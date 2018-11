A cura della Redazione

Blitz negli immobili fatiscenti trasformati in abitazioni-lager a San Giuseppe Vesuviano. Polizia Municipale, Polizia di Stato e Asl, con il personale del Servizio Urbanistica ed il Servizio Demografico del Comune, hanno effettuato controlli finalizzati a garantire l'applicazione dell'ordinanza di contrasto al sovraffollamento abitativo firmata pochi giorni fa dal sindaco Vincenzo Catapano, ed a debellare la presenza di veri e propri edifici sprovvisti di idoneità tecnica dei locali ed in fatiscenti condizioni igienico sanitarie.

In via Ceschelli sono stati ispezionati due locali di una palazzina, abitati da 20 persone di nazionalità extracomunitaria. Con l’ausilio dei funzionari dell’Azienda Sanitaria, gli agenti di Polizia Locale hanno riscontrato la totale carenza di condizioni igienico-sanitarie dei locali, su cui sono in corso, in queste ore, ulteriori accertamenti in collaborazione con Ufficio Tecnico e Demofrafico del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Grazie alla sinergia con la Polizia di Stato, inoltre, è stato accertato che molti degli abitanti dei locali risultavano essere stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano.

«All’esito degli ulteriori accertamenti in corso - ha reso noto il Comando dei Vigili Urbani - potranno essere elevate sanzioni amministrative pecuniarie, potrà essere intimato lo sgombero dei locali ed effettuato, successivamente, il sequestro. In virtù dell’ordinanza sindacale del 16 ottobre scorso, delle violazioni commesse risponderanno i proprietari degli immobili, o titolari di altri diritti reali o personali di godimento, in solido con coloro i quali risultano, all'atto dell'accertamento, avere la disponibilità materiale dell’unità abitativa. Gli eventuali responsabili di condotte penalmente rilevanti - conclude il comunicato -, inoltre, saranno immediatamente segnalati all’Autorità Giudiziaria competente».

«Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all’A.S.L. nonché agli uffici demografici e tecnici del Comune di San Giuseppe Vesuviano, per l'operato svolto con grande sinergia, efficienza e dedizione - ha commentato il sindaco Catapano. Non ci fermeremo in questa opera di contrasto alla presenza di abitazioni-lager sul nostro territorio. Abbiamo il dovere morale e giuridico di garantire alloggi dignitosi e non possiamo tollerare che decine di persone vivano accampate in pochi metri di spazio, accanto a fili dell’elettricità pendenti ed in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Andremo avanti nelle prossime settimane - conclude il primo cittadino - per garantire legalità a San Giuseppe Vesuviano, vivibilità a tutti i quartieri e dignità a tutti i cittadini».

