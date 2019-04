A cura della Redazione

Attivati tutti i servizi per la raccolta differenziata a San Giorgio a Cremano. Da oggi è possibile ritirare i kit di buste forniti dalla Buttol presso il nuovo Ecopunto di via Roma, 36. Sarà possibile rinnovare le nuove schede per la distribuzione dei sacchetti, con il supporto del personale in servizio presso il point messo a disposizione dall'azienda.

E' stato attivato anche il numero verde. I cittadini potranno contattare, gratuitamente, l'800993997, a cui risponderanno gli operatori nella fascia oraria dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti e chiedere informazioni sul calendario di conferimento e su tutti i servizi rivolti alla cittadinanza.