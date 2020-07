A cura della Redazione

Tragedia a Ercolano, dove una bambina di 11 anni è morta - sembra per un malore - mentre era in piscina dove si era recata con i genitori, in un noto complesso alberghiero della città degli Scavi. L'episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica 26 lugliom

"Sono notizie che gelano il sangue, si può solo immaginare il dolore dei parenti, degli amici e di tutti coloro che conoscevano la piccola. Non ci sono parole per lenire dolori del genere - scrive su Facebook il so da o Ciro Buonajuto -. A nome della Città di Ercolano, un abbraccio forte a genitori, familiari e amici della piccola. Da questa sera in cielo c'è un Angioletto in più".

Sull'accaduto sta indagando la Procura di Torre Annunziata.