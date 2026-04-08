A cura della Redazione

Si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18:30 presso La Colombaia – Libera Università di Studi Vesuviani (LUV), in Piazzale De Lauziers 1 a Portici, la presentazione del libro “Verso la Città Vesuviana – Lo stato di fatto, le nuove frontiere”, pubblicato da Quaderni Vesuviani – Laboratorio Ricerche e Studi Vesuviani.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto sul presente e sul futuro dell’area vesuviana, territorio strategico dell’area metropolitana di Napoli che, per storia, densità abitativa e potenzialità economiche e culturali, si propone come laboratorio di nuove politiche di pianificazione urbana, sviluppo territoriale ed esperimentazione sociale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Alessandro Caramiello, deputato e presidente dell’intergruppo parlamentare per le aree interne e le isole minori, Vincenzo Coronato, presidente della Fondazione Convivenza Vesuvio; e Cesare Correnti, presidente del Laboratorio Ricerche e Studi Vesuviani.

L’introduzione sarà affidata ad Aldo Vella, già sindaco di San Giorgio a Cremano, mentre gli interventi saranno curati dall’economista Gennaro Biondi, dall’ex sindaco di Ercolano Nino Daniele e dall’ex sindaco di Portici Leopoldo Spedaliere. A moderare e concludere i lavori sarà il giornalista Emilio Caserta.

Il volume propone una riflessione articolata sul ruolo dell’area vesuviana nel contesto mediterraneo ed europeo, analizzando le trasformazioni urbane e sociali di un territorio che conta circa 700mila abitanti e che si trova oggi davanti a una scelta strategica: restare parte marginale di una grande area metropolitana oppure evolvere verso una vera e propria Città Vesuviana, dotata di una propria identità storica, sociale ed economica.

Particolare attenzione viene dedicata alla necessità di costruire nuove strategie di governance territoriale capaci di valorizzare le peculiarità culturali, produttive e identitarie dell’area, trasformando quella che per troppo tempo è stata considerata una periferia urbana in un possibile modello innovativo di sviluppo territoriale.

Il libro raccoglie i contributi di numerosi studiosi, amministratori e professionisti.