Ercolano, Luigi Zeno testimonial di “Cenando sotto un Cielo Diverso” 2026

Sarà il giovane attore Luigi Zeno il testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di “Cenando sotto un Cielo Diverso”, il prestigioso evento charity in programma il prossimo 7 luglio a Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano.
Volto emergente del cinema e della televisione italiana, Zeno porterà la propria immagine e il proprio impegno a sostegno di una manifestazione dedicata alla solidarietà, all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle eccellenze campane.
L’attore si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a produzioni come “Minerva – La Scuola” per Netflix e “La Promessa di Patrizio” su Rai, conquistando negli ultimi anni importanti riconoscimenti che ne confermano la crescita artistica nel panorama nazionale.
La sua presenza contribuirà a rafforzare il messaggio sociale dell’evento ideato da Alfonsina Longobardi, capace ogni anno di riunire chef, imprenditori, artisti e ospiti del mondo dello spettacolo in una grande serata di beneficenza.
Particolarmente significativa anche l’attenzione rivolta ai più giovani: attraverso la forte esposizione mediatica di Luigi Zeno, la manifestazione punta infatti a sensibilizzare nuove generazioni sui temi della solidarietà e dell’inclusione.
Nel suo percorso artistico, il giovane attore ha già ottenuto diversi premi prestigiosi. Tra questi il riconoscimento come Miglior Giovane Attore al Picentia Short Film Festival per il cortometraggio “La Linea Sottile”, il premio Miglior Giovane Attore al Capri Hollywood International Film Festival, il Premio Miglior Attore all’Hallelujah Film Festival di Castel Gandolfo e il Premio Giovani Talenti al Vesuvius Film Festival.
A questi si aggiungono importanti riconoscimenti istituzionali ricevuti presso il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo, attestati che valorizzano non solo il talento artistico di Luigi Zeno, ma anche il suo impegno sociale e il contributo rivolto al mondo giovanile.
Con la scelta di Luigi Zeno come testimonial, “Cenando sotto un Cielo Diverso” conferma ancora una volta la volontà di unire spettacolo, cultura e solidarietà in un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento del panorama benefico campano.