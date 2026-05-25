Ercolano, Luigi Zeno testimonial di “Cenando sotto un Cielo Diverso” 2026

Luigi Zeno sarà il testimonial ufficiale dell’edizione 2026 di Cenando sotto un Cielo Diverso, l’evento charity in programma il 7 luglio a Villa Tony – Complesso Zeno di Ercolano. Attore emergente noto per Minerva – La Scuola e altre fiction Netflix, porta impegno per inclusione sociale e sostegno ai giovani.