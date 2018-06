A cura della Redazione

Primo giorno di "scuola" per il neo sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, insediatosi ufficialmente oggi pomeriggio.

Diplomatico, nella conferenza stampa di inizio del suo mandato, ha illustrato le sue priorità per la città: bilancio, azienda raccolta rifiuti Ambiente Reale, riapertura del parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII, videosorveglianza, piano urbanistico comunale, parcheggio in piazza Pace, scuole, cultura, turismo e servizi.

«Per il bilancio - ha spiegato - è mia intenzione attivarmi per ridurre i debiti attraverso una rinegoziazione dei mutui per disporre di un minimo di liquidità che allo stato non c’è. Per quanto riguarda l’azienda Ambiente Reale, la situazione è alquanto drammatica e vanno trovate delle soluzioni. Uno dei primi interventi che disporrò sarà la riapertura del parco pubblico di via Papa Giovanni XXIII, richiestomi, in campagna elettorale, da una bambina di 7 anni che mi ha colpito nel cuore. Questo polmone di verde dovrà essere riaperto e messo a disposizione della città e in particolare di bambini e anziani».

Per Diplomatico, un'altra priorità è il potenziamento della videosorveglianza cittadina. «Da qui a dieci giorni è probabile che debba sottoscrivere un accordo con il Ministero dell’Interno per il finanziamento del progetto». Ha poi sottolineato l'importanza della scuola e della cultura, che «sono alla base della crescita dei ragazzi, tant’è che è mia intenzione attivare una serie d’iniziative con i dirigenti scolastici, una di queste il progetto “palio delle contrade”, un modo per unire la città. E’ importante anche una costante collaborazione con i parroci e le comunità parrocchiali, che sono un punto di riferimento importante per la crescita dei nostri giovani. Sempre con le scuole intendo avviare un’attività costante per incentivare gli alunni alla conoscenza del Museo Antiquarium “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano”».

Capitolo opere pubbliche. «Va subito realizzato il parcheggio in piazza Pace - ha detto Diplomatico - per sostenere e sviluppare le attività commerciali nel centro storico, così come va completato il parco pubblico nella frazione Pellegrini. La mia visione della città è unica, nel senso che non vi devono essere divisioni tra centro e periferia. I cittadini mi chiedono vivibilità, pulizia e vigilanza ed io sarò impegnato per garantire questi servizi. Vanno ridati alla città gli impianti sportivi, in tal senso intendo essere il sindaco del baratto con le associazioni sportive alle quali vorrei affidarli, e avere in cambio la gestione e la manutenzione a loro spese, e garantirne l’uso anche agli indigenti. In ambito turistico - ha concluso il sindaco - intendo proporre ai sindaci dei Comuni vesuviani di creare un consorzio tra enti per fare un unicum turistico, con offerte mirate che consentano sia la conoscenza dei nostri tesori, sia per sviluppare l’economia, sostenendo anche le strutture ricettive, alberghi e B&B».

