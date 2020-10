A cura della Redazione

Il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico, fa il punto della situazione legata alla emergenza coronavirus nella cittadina vesuviana.

“Dopo innumerevoli e pressanti solleciti, finalmente sono riuscito a far riprendere il flusso delle comunicazioni dall’Asl circa i cittadini positivi al Covid-19 - spiega il sindaco -. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl sta venendo in possesso, in queste ore, anche dei dati relativi ai tamponi provenienti dai laboratori privati che sono stati autorizzati ad effettuarli".

Diplomatico non si mostra ottimista: "Un dato, purtroppo, è chiaro: l'impennata dei contagi che si sta registrando in tutta Italia e che vede la Campania tra le regioni più colpite, non ha risparmiato la nostra città - prosegue -. Da una mia personale ricostruzione, ci avviciniamo a un numero in crescita di contagiati, ipotizzabile tra i venticinque e i trenta. Questo dato sarà nei prossimi giorni confermato e aggiornato con l’arrivo delle comunicazioni Asl. Il mio auspicio è che restino contenuti. Raccomando ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure igienico-sanitarie. Auguro ai contagiati - conclude il sindaco - una pronta guarigione’’.