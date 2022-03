A cura della Redazione

Mercoledì 30 marzo, alle ore 11, verrà inaugurato il sentiero n. 11 "La Pineta di Terzigno" nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio.

Il sentiero, ubicato in località "Piana Tonda" nel comune di Terzigno, è strutturato in un percorso pianeggiante, concepito per passeggiate per persone anche con difficoltà motorie. È stato realizzato secondo le più moderne tecniche di ingegneria naturalistica, con impiego di materiali naturali.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, e il presidente dell'Ente Parco, Agostino Casillo.

«Con questo progetto portiamo a completamento il primo lotto di interventi del “Grande Progetto Vesuvio”, il piano pluriennale di interventi grazie al quale uno dopo l’altro stiamo riqualificando tutti i sentieri della nostra rete sulla quale per decenni non si era investito nulla - spiega Casillo -. Sono particolarmente legato a questo progetto perché permetterà anche alle persone con disabilità di poter fruire del patrimonio naturalistico del nostro territorio. Stiamo dimostrando - conclude - come con una strategia chiara e di lungo periodo stiamo ridando al nostro Parco il posto che merita nel panorama delle aree protette italiane».