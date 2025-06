A cura della Redazione

Domenica 15 giugno, alle ore 19, presso il Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, si terrà il Saggio Spettacolo di Danza “Concerto in Bianco” della scuola “Boscoreale Danza”.

La scuola di danza è diretta da Marianna Sorrentino, insegnante abilitata e laureata presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, mentre Fulvio D'Albero, primo ballerino al Teatro San Carlo di Napoli con un passato alla Scala di Milano, all'Arena di Verona e in Rai, è il supervisore della scuola, dall'alto della sua esperienza in Italia e all'estero.

“In oltre 30 anni di attività – afferma Marianna Sorrentino – la scuola ha visto fiorire talenti che, allenati ed incoraggiati, hanno potuto conquistare traguardi molto ambiti nella danza. Un ringraziamento sincero va ai genitori degli allievi della scuola di danza, sempre vicini e comprensivi”.

Lo spettacolo vedrà protagonisti ballerini di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, che si cimenteranno in esibizioni con le coreografie di Marianna Sorrentino e Fulvio D'Albero. Una prima parte dello spettacolo riguarderà “Il Mondo di Disney” con Mary Poppins e La Sirenetta, e ancora Il Pipistrello.

Come ogni anno, lo spettacolo si avvarrà anche di collaborazioni importanti. “Quadro di contemporaneo” sarà curato da Aniello Giglio, maestro di contemporaneo e danzatore in varie compagnie riconosciute dalla Regione Campania, con produzioni in tutta Italia e all'estero, mentre “Quadro di Hip Hop” è affidato a Antonio Formisano, mastro di HipHop, danzatore stabile di Bordeline Danze e nella compagnia di danza contemporanea riconosciuta dal Mibact, presente con le sue produzioni su tutto il territorio italiano. A presentare la serata Lorenza Licenziati, costumi di Anna Bilotti, acconciature Venezia Tonia, luci, audio e proiezioni di Antonio Mirone, studio di registrazione Pier Paolo Pizza, fotografia Luciano Buonomo, servizio video Matteo Cinque.