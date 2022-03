A cura della Redazione

Terza settimana consecutiva di aumento dei contagi da coronavirus a Boscoreale. Gli attuali positivi, dal 21 al 26 marzo sono saliti a 421 (precedentemente erano 319). In tale periodo sono stati effettuati complessivamente 855 tamponi, di cui 695 negativi e 160 positivi, con un indice di incidenza del 18,71%. Resta, fortunatamente, immutato il numero delle vittime: 54.

In ulteriore aumento anche l’indice di contagio relativo all’incidenza percentuale dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, che in tale settimana si è attestato a 608,16 (la precedente settimana era a 558,74). In diminuzione l’indice regionale che invece scende a 783,02 (prima 917,15).

Fino al 25 marzo sono stati 20.229 i cittadini ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino (81% della popolazione), 17.528 hanno ricevuto la seconda dose (70% della popolazione), e 12.590 la terza (50% della popolazione).