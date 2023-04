A cura della Redazione

Otto tra partiti e civiche a sostegno del candidato sindaco di Boscoreale Francesco Faraone, già vice dell'uscente Antonio Diplomatico, che si presenta alle elezioni del 14 e 15 maggio.

Una coalizione di centrodestra che vede la presenza di Forza Italia, Fratelli d'Italia (unici due partiti nazionali in coalizione), Movimento per Bosco-Reale, Boscoreale Libera e Democratica, Insieme per Boscoreale, Boscoreale 2.0, Movimento Popolare Campano, Rinascimento Vittorio Sgarbi.

"Affrontiamo la competizione elettorale con la consapevolezza di avere progetti per Boscoreale concreti e importanti - ha detto Faraone -. Nelle mie liste, che ho l’onore di rappresentare, ci sono uomini e donne che hanno entusiasmo e passione per il territorio, pronti a dare il massimo per la comunità. In questi giorni continueremo a raccontare il nostro #programma, chiedendo agli elettori un voto convinto. Desidero augurare al mio competitor (Pasquale Di Lauro, ndr) una campagna elettorale serena e augurare a tutti i candidati un confronto democratico e civile"