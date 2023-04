A cura della Redazione

“Realizzeremo a Boscoreale, in un’area di proprietà del Comune, il primo dog park dotato di tutte le attrezzature necessarie e allo stesso tempo metteremo in campo tutte le azioni utili e indispensabili per contrastare l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe". Lo dichiara Pasquale Di Lauro, candidato sindaco della cittadina vesuviana alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. "L’idea è utilizzare anche il sito internet dell’Ente per inserire un album dei cani presenti in canile per consentire una veloce adozione", prosegue.

“Nel nostro programma elettorale abbiamo voluto fortemente dedicare una sezione agli animali d'affezione e da compagnia che rappresentano una presenza fissa nelle vite delle nostre famiglie - continua Di Lauro -. Questo ci induce a ripensare necessariamente agli spazi urbani, tenendo conto anche della loro presenza e delle loro esigenze e di mettere in atto provvedimenti che perseguano il benessere animale e per mitigare il fenomeno del randagismo”

Di Lauro, espressione di sette liste civiche, spiega che il parco sarà "dotato di tutte le attrezzature necessarie per far giocare liberamente e in sicurezza gli animali, nonché di una fontana e di una dog-toilet. Inoltre - annuncia - doteremo la maggior parte delle aree verdi cittadine di cassettine igieniche per cani e cestini per la raccolta delle deiezioni canine e istituiremo un cimitero per gli animali d'affezione al fine di assicurare la continuità affettiva e permettere la tutela dell'igiene e della salute pubblica”.