A cura della Redazione

Presentazione della lista del M5S alle prossime elezioni comunali a Boscoreale, che si terranno il 14 e 15 maggio.

Presenza d'eccezione quella dell'ex presidente della Camera, Roberto Fico, che ha partecipato all'incontro insieme al candidato sindaco Pasquale Di Lauro, nella cui coalizione figurano anche i grillini.

“Navette elettriche per facilitare il trasporto urbano, un impegno maggiore nella gestione dei rifiuti che porti ad un aumento della differenziata e la riapertura del consultorio". Sono alcuni temi che ho sottolineato Di Lauro parlando al popolo pentastellato.

"Mi sono confrontato personalmente con l'ex presidente Fico e con lui abbiamo discusso delle modalità con le quali incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica - ha spiegato Di Lauro -. Le Consulte rappresentano lo strumento adatto per rompere gli steccati e mettere in connessione l'amministrazione con la città. Una Consulta per i commercianti, per le associazioni, per i giovani, con l'obiettivo di stimolare il confronto, l'analisi e le proposte”.

"Noi dobbiamo fare tutto quel percorso che possa mettere al centro la vita migliore della comunità in cui siamo. Se i Comuni riescono a fare questo, perché sono il vero centro democratico del Paese, automaticamente anche il rapporto tra i cittadini e le Istituzioni cambia, diventa migliore", ha detto Fico parlando alla platea.