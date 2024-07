Calici di stelle a Casa Setaro: Un Viaggio tra Miti, Leggende e Vino.

Una serata magica prenderà vita ai piedi del Vesuvio, dove l'antico e il moderno si fonderanno in un evento senza precedenti. Miti DiVini un viaggio tra miti e leggende, arricchito dalla lettura di classici che raccontano la storia del vino e del vulcano, il tutto accompagnato dalla dolce melodia del flauto.

L’evento, patrocinato da Mtv (Movimento turismo del vino Campania), avrà come cornice la nuova location del Parco Nazionale del Vesuvio, Vigna delle Rose, figlia di Casa Setaro, azienda vinicola di Trecase che da anni rappresenta l’eccellenza di vini campani. Questo evento testimonierà come l’azienda vinicola, riesca da tempo ad essere simbolo di identità, memoria e connessione con il passato. L'azienda è da sempre emblema della ricchezza del territorio vesuviano e luogo di cultura e conoscenza, dove le più prestigiose scuole si recano per affinare i loro studi. Ultima visita la Columbia University per il loro seminario Musei e Vulcani".

Sarà un'esperienza sensoriale unica, dove i sapori locali e il buon vino delizieranno il palato degli ospiti e dove la cultura avvolgerà l’ospite nella vera tradizione, nel passato, nel culto del vino e nelle leggende del nostro vulcano. Tutto questo grazie alla presenza dell’Archeoclub, sede Torre Annunziata Mario Prosperi, Il Centro Studi Niccolo D’Alagno e il Gruppo Storko Oplontino.

Non mancherà la dolce melodia del flautista Michele Orazzo che rievocherà emozioni di un passato mai dimenticato.

Ci saranno, inoltre: Stand local food: per assaporare la freschezza delle mozzarelle e le fantasie di orto dello chef, un'esperienza unica per il palato! Stand primi piatti: gustati la pasta fatta in casa, preparata con ingredienti di alta qualità. Stand crepes e ciambelle: deliziati con dolci irresistibili, crepes sottili e ciambelle soffici.

Insomma una serata all'insegna del buon cibo e della convivialità.

Ingresso 5 euro con calice di vino. Consumazione obbligatoria.

Prenotazione obbligatoria tel. 3515424946