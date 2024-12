A cura della Redazione

Azione congiunta di Polizia Locale e Ambiente Reale, denunciata una persona. Il sindaco Di Lauro e l'assessore Trito: "Proseguiremo anche nei prossimi giorni"

Attraversava la strada, superando così anche il confine comunale, per abbandonare rifiuti davanti al piazzale dello stadio Vittorio Pozzo di Boscoreale. È stato denunciato un residente di Terzigno.

Gli agenti della Polizia Locale del comune vesuviano, insieme ai dipendenti di Ambiente Reale impegnati da qualche giorno in una serie di controlli su tutto il territorio comunale per contrastare lo sversamento illecito di rifiuti, sono intervenuti in via Nazionale Passanti, nei pressi dello stadio comunale. Qui sono stati trovati diversi sacchi di immondizia abbandonati.

Gli agenti hanno quindi provveduto ad aprire i sacchetti, rinvenendo, oltre ai rifiuti, una serie di documenti e bollette intestate a un cittadino residente a Terzigno, situato praticamente dall’altra parte della strada. Infatti, via Nazionale Passanti segna il confine tra i due comuni vesuviani.

"La tutela dell’ambiente e una corretta gestione dei rifiuti rappresentano una delle priorità della nostra amministrazione - hanno dichiarato Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale, e l’assessore all’Ambiente, Ida Trito -. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e intensificare i controlli per prevenire fenomeni di abbandono e smaltimento illecito. Proseguiremo con le attività di monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti, sulle aree periferiche di Boscoreale e in particolare nelle zone di confine con i comuni limitrofi".

Isola ecologica. In relazione alle imminenti festività natalizie, e al fine di organizzare il servizio in maniera efficiente, l'isola ecologica sarà chiusa nei giorni 24-25-26-31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025.