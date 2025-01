A cura della Redazione

A partire da lunedì 13 gennaio inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale nelle seguenti vie di Boscoreale: via Oliva, via Pirozzi, e di un tratto di via Guastafierro e via Cangemi. L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, mira a eliminare i cedimenti del manto stradale, garantendo maggiore stabilità e sicurezza per i prossimi anni.

I lavori comprenderanno il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione delle aree danneggiate. Le zone interessate dagli interventi saranno: Via Luigi Oliva, nel tratto compreso tra via Cangemi e via Diaz; Via Pirozzi, nel tratto tra via Guastafierro e via De Falco; Via Guastafierro, tra la I Traversa De Falco e via Pirozzi; Via Cangemi, tra la I Traversa De Falco e via Pirozzi.

I lavori si svolgeranno dal 13 al 16 gennaio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati e la chiusura temporanea al transito per tutti i veicoli. Sarà consentito il passaggio a passo d’uomo, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, esclusivamente ai veicoli dei residenti nei tratti interessati.

“Con questi lavori puntiamo a migliorare significativamente la sicurezza e la qualità delle nostre strade. Questi interventi, tanto attesi, sono una risposta concreta alle esigenze dei cittadini e rappresentano un passo avanti verso una città più vivibile e sicura” - ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro.