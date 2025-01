A cura della Redazione

Un software per gestire le entrate relative all’imposta di soggiorno a Boscoreale. Nella giornata di ieri, nell’aula consiliare della cittadina vesuviana, è stato presentato il nuovo programma, progettato per supportare le strutture ricettive nella gestione delle entrate relative alla tassa di soggiorno e che rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa del settore turistico locale.

L’incontro ha visto la partecipazione del dirigente comunale Giampiero Perna e di numerosi imprenditori del comparto turistico - alberghiero del territorio vesuviano. Durante la presentazione, sono state illustrate le principali funzionalità del portale, le modalità operative per il suo utilizzo e gli obblighi normativi a cui gli operatori dovranno attenersi.

Grazie a questa innovazione, gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno saranno gestiti in maniera più efficiente e trasparente, consentendo all’amministrazione comunale di destinare le risorse a interventi di valorizzazione urbana e alla promozione del territorio, contribuendo così allo sviluppo e al miglioramento dell’attrattività turistica della città.

“Questo nuovo portale rappresenta un’importante svolta per il nostro Comune e per gli operatori turistici locali - ha dichiarato il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro -. Con uno strumento moderno e funzionale, garantiamo maggiore efficienza nella gestione della tassa di soggiorno, assicurando che le risorse raccolte vengano investite in progetti di valorizzazione del nostro territorio. È un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione della nostra amministrazione e nel sostegno al settore turistico, fondamentale per l’economia locale”.