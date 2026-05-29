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Boscoreale approva il Bioma, via libera al maxi bioparco del Mediterraneo alle pendici del Vesuvio

Boscoreale approva il Bioma, via libera al maxi bioparco del Mediterraneo alle pendici del Vesuvio

Il Consiglio comunale dà l'ok al progetto da 46 milioni di euro: “Una visione di futuro per il territorio”

(3 minuti di lettura)
A cura della Redazione

"Il Consiglio Comunale di Boscoreale ha compiuto un atto che va oltre l'approvazione di un progetto: ha detto sì a una visione di futuro per il nostro territorio. Il Bioma non è solo un parco. È uno spazio di qualità urbana, di attrazione turistica, di identità territoriale. È la conferma che questo territorio non solo sa progettare con ambizione, ma sa anche portare avanti le proprie idee”.

E’ quanto dichiara Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale, a margine del consiglio comunale che ha votato a maggioranza la delibera n. 42 del 25 maggio 2026, con cui viene approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e dichiarata la pubblica utilità per la realizzazione del BIOMA – Bioparco del Mediterraneo: Ambiente, Agricoltura e Alimentazione.

Un voto che chiude il cerchio di un percorso iniziato anni fa e che trasforma in atto amministrativo definitivo ciò che era una visione: il più grande parco botanico del centro-sud Italia, alle pendici del Vesuvio. Ventidue ettari di territorio comunale riqualificati, uno spazio verde di scala territoriale capace di coniugare biodiversità, didattica, ricerca e attrazione turistica, profondamente radicato nella natura vesuviana e nel suo straordinario patrimonio paesaggistico, storico e archeologico.

Il percorso che ha condotto al voto è stato lungo e rigoroso. Ha attraversato la Conferenza di Servizi con esito favorevole, l'approvazione regionale della variante al Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, e un concorso internazionale di progettazione che ha visto confrontarsi 21 proposte provenienti da tutta Europa. A vincere è stato il raggruppamento temporaneo sbarch_Boscoreale, guidato dall'arch. Federico Bargone, premiato dalla giuria internazionale per "l'equilibrio tra rigore progettuale e sensibilità ambientale, la capacità di dialogare con il paesaggio vesuviano e l'attenzione alla fruibilità pubblica degli spazi".

“Fin dal nostro insediamento - continua il sindaco Di Lauro - abbiamo lavorato con rigore e determinazione, passando attraverso concorsi internazionali, varianti urbanistiche, conferenze di servizi. Ogni passo è stato fatto nel rispetto delle regole e nell'interesse della comunità. Voglio ringraziare chi ha creduto in questo progetto fin dall'inizio. Ernesto Fiore, prima da assessore e oggi da consigliere con delega al Bioma, ha accompagnato insieme agli uffici comunali ogni fase di questo percorso con dedizione e competenza. E un ringraziamento sincero va al vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, che ha sostenuto il Bioma nelle sedi istituzionali regionali fin dalle prime battute, contribuendo a far sì che Boscoreale fosse riconosciuta come un territorio capace di progettare il proprio futuro. Questo risultato è anche merito loro”.

Il progetto è finanziato con 15 milioni di euro nell'ambito del CIS Vesuvio-Pompei-Napoli a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Il quadro economico complessivo dell'intervento ammonta a 46,4 milioni di euro, con un primo lotto funzionale da oltre 4,8 milioni già operativo nella programmazione.

Il Bioma porta già un riconoscimento internazionale: nel giugno 2025, il Comune di Boscoreale ha ricevuto una menzione speciale alla decima edizione del City'Scape Award & Symposium alla Triennale di Milano - premio promosso da Paysage e Topscape in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti - nella categoria dedicata alla forestazione urbana e alla riqualificazione paesaggistica, in una competizione che ha visto partecipare oltre 260 progetti da 26 Paesi.

 

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