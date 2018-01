A cura della Redazione

«Cento persone sono isolate da 3 mesi sul monte Faito, in Campania, dove a causa del maltempo si sono verificati numerose frane e smottamenti del terreno. Da novembre sono chiuse sia la funicolare che conduce al Faito sia la strada che conduce a Castellammare e Vico Equense, unici punto di accesso alla zona. Ho scritto al Miur per segnalare quest’assurda vicenda, che ha causato il completo isolamento di 100 persone, di decine di famiglie e soprattutto di 17 minorenni che non possono frequentare la scuola».

Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo.

«Ho segnalato questa vicenda già un mese fa al ministro Fedeli, tramite un’interrogazione in Parlamento. Non ho ricevuto alcuna risposta - continua Gallo - né potrò riceverla prima che si formi il nuovo governo. Ma mi auguro che per una volta quest’esecutivo a trazione renziana pensi ai suoi cittadini, si impegni a risolvere un’emergenza che riguarda il futuro dei nostri ragazzi. E’ assurdo che in questo Paese una zona a rischio come quella dei Monti Lattari possa essere completamente isolata a causa delle precipitazioni. Centinaia di abitanti sono privati della possibilità di muoversi e di condurre una vita ordinaria, anche a causa dell’assenza di un piano di evacuazione e di un inconcepibile ritardo nei primi soccorsi nonostante ci sia stata un’allerta diramata dalla protezione civile», ha concluso il deputato uscente pentastellato.

