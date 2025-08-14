A cura della Redazione

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. A Gragnano, i militari hanno arrestato un 23enne per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza. Durante una lite con la madre, le ha lanciato un piatto di ceramica, colpendola alla schiena, e ha rivolto insulti e minacce al padre anziano. Fermato dopo una colluttazione, ha anche danneggiato l’auto di servizio.

A Lettere, invece, i Carabinieri hanno trovato in un’abitazione due armi da fuoco clandestine – una revolver da guerra calibro 10.40 e una pistola 7,65 con matricola abrasa – insieme a 57 munizioni. Le armi, risultate rubate, saranno sottoposte a verifiche balistiche. Denunciata la proprietaria di casa.