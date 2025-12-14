A cura della Redazione

Si parte domenica 21 dicembre e poi ogni terza domenica del mese fino alla fine del 2026, con un doppio appuntamento in occasione della festività di San Catello, il 18 e 19 gennaio 2026.

Il Mercato della Terra di Slow Food farà tappa fissa anche a Castellammare di Stabia. Il via libera all’appuntamento “con i sapori autentici” è il frutto di un accordo tra l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, e la Condotta Slow Food Costiera Sorrentina-Capri, che organizzeranno l’evento nella suggestiva cornice della Villa Comunale.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 14.00. In Villa Comunale sarà possibile fare la spesa direttamente dai piccoli produttori stabiesi, sorrentini e provenienti da tutta la Campania, per acquistare prodotti freschi, genuini e locali.

Nel corso della mattinata, saranno previsti anche laboratori del gusto: alle ore 11:00 si terrà il Laboratorio del Gusto “Slow Food Educa”, durante il quale sarà possibile riscoprire uno degli ingredienti simbolo delle feste: il miele, protagonista di molti dolci tradizionali. L’agronoma di Slow Food, Alessandra Balduccini, guiderà il percorso, raccontando l’origine dei dolci natalizi e il mondo delle api.

Lo chef Andrea Di Martino (Taverna Mafalda) accompagnerà i partecipanti alla scoperta di curiosità, miti e tradizioni legati alla tavola delle feste, fino alla guarnizione e degustazione di un dolce natalizio impreziosito dal miele all’arancia di Sorrento.

Con l’apicoltore sorrentino Nello D’Esposito sarà possibile scoprire il cuore di un alveare, il lavoro delle api e il miele prodotto, vero filo d’oro che unisce natura, cucina e tradizione natalizia.

A chiudere la mattinata, il coro di Natale dei ragazzi dell’Associazione Mousikè, impegnata da anni nella valorizzazione delle tradizioni musicali, intonerà i canti tipici della festa. La degustazione sarà libera e aperta a tutti, fino a esaurimento posti.

Durante l'evento, sarà visitabile anche la mostra dei disegni dei bambini di Gaza, realizzati nell’ambito del progetto “Heart for Gaza” (in collaborazione con ManiTese), una testimonianza di speranza e condivisione.

Il Mercato della Terra di Slow Food ritornerà poi ogni terza domenica del mese, ma in occasione della festività di San Catello, a gennaio 2026, si terranno due appuntamenti: domenica 18 e lunedì 19 gennaio.