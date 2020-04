A cura della Redazione

Il cimitero comunale di Castellammare di Stabia riaprirà a partire da lunedì 4 maggio. Nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, l'apertura è dalle ore 7.00 e alle ore 13.00 (il giovedì anche dalle ore 14.00 e le ore 17.00), con regole precise per l’accesso al vecchio e nuovo cimitero.

"Chiunque si recherà al cimitero - dice il sindaco Gaetano Cimmino - dovrà essere munito di mascherina e guanti e non potrà restare all’interno per un tempo superiore a 30 minuti. E non sarà consentito l’accesso ad un numero maggiore di 50 persone in ciascuno dei due cimiteri comunali. Ho dato disposizioni chiare al dirigente del settore, per evitare qualsiasi forma di assembramento e garantire il rispetto delle regole previste dai protocolli nazionali anti Covid. Riaprire il cimitero - conclude Cimmino - vuol dire anche ristabilire il legame intimo che ci unisce ai nostri cari defunti, il cui ricordo è sempre vivo nel cuore di ognuno di noi".