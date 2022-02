A cura della Redazione

Controlli a tappeto dei carabinieri nei comuni alle pendici dei Monti Lattari. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli, hanno identificato 62 persone ed effettuato verifiche su 41 autoveicoli.

In manette per resistenza a pubblico ufficiale un 19enne di Pimonte, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, alla guida di una Audi A1, non ha rispettato l’alt dei militari ed è fuggito. La sua fuga, mossa dal fatto che non avesse mai preso la patente, è durata poco. Quando è stato portato in caserma e gli è stato chiesto di declinare le sue generalità, ha inoltre fornito nome e cognome inventati al momento. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Per il titolare di una società di vendita di prodotti alimentari e bevande, invece, è scattata una denuncia penale. Dovrà rispondere di violazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. L’attività, la cui sede è a Gragnano, è stata sospesa e sanzionata per oltre 20mila euro.

Ha 27 anni, infine, il giovane gragnanese denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 12 grammi di marijuana.