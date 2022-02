A cura della Redazione

Controlli anti-droga al Rione Savorito a Castellammare di Stabia. I Carabinieri della Compagnia stabiese hanno setacciato le stradedella zona e gli edifici.

In un vano ascensore di una palazzina in via Traversa Lattaro sono stati rinvenuti e sequestrati 46 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente era già pronta alla vendita e suddivisa in 118 dosi.

Sequestrate anche 10 dosi di marijuana.