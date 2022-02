A cura della Redazione

Open day vaccinale anti-Covid organizzato dal Forum dei Giovani di Castellammare di Stabia. in collaborazione con l'ASL NA 3 Sud.

L'appuntamento è per domenica 27 febbraio, dalle 9 alle 13, in via Bonito n. 4, presso la sede del forum nel Palazzetto del Mare e degli Sport.

«Siamo entusiasti di offrire questa possibilità ai ragazzi che rappresentiamo per promuovere la prevenzione al Covid-19», è il messaggio del Forum dei Giovani.