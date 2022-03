A cura della Redazione

La GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 22:00 di venerdì 4 marzo alle ore 07:00 di sabato 5 marzo 2022, nelle seguenti zone di Castellammare di Stabia:



Piazzale Raffaele Viviani, Salita di Visanola, Salita Pozzano, Via Benedetto Brin, Via Caio Duilio, Via Cristallina, Via Giuseppe Bonito, Via Guglielmo Acton, Vico Crocifisso, Vico Visanola, e tutte le relative traverse.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.