Concluso con successo il primo appuntamento programmato nel complessivo evento “Orizzonti storici - Alla scoperta di stabiesi di fama internazionale”, dedicato all’artista Errico Gaeta, l’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee propone il secondo incontro dedicato a Luisella Viviani.

A “raccontarla” lo storico Angelo Acampora, che ha dedicato alla cantante e attrice stabiese un libro sulla sua biografia.

Luisella Viviani (Castellammare di Stabia, 5 ottobre 1885 - Napoli, 9 ottobre 1968) sin da bambina calpesta palcoscenici conseguendo importanti successi anche a livello internazionale.

Un ulteriore artista stabiese che necessita di occupare spazi più ampi soprattutto all’interno della comunità.

Per l’occasione sarà proiettato il frammento del film “Amore selvaggio” del 1918 con i fratelli Viviani.

L’evento si terrà presso la sede dell’Associazione l’Incrocio delle Idee, in via Gesù n. 29 a Castellammare di Stabia, l’8 marzo prossimo con inizio alle ore 17,30, e non a caso in concomitanza della Giornata Internazionale della Donna,