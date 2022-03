A cura della Redazione

Una sirena che resta impigliata in una rete da pesca, viene liberata da un sub e poi si gode la libertà nello splendido specchio acqueo della piscina naturale della Regina Giovanna a Sorrento.

Si chiama "Siren Land', ed è uno short film animato sull'inquinamento marino e le azioni che enti pubblici e volontari portano avanti, da anni, in penisola sorrentina per contrastare il degrado e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Si tratta di un breve corto animato destinato ai bambini, che racconta le operazioni di bonifica avvenute in penisola sorrentina ad opera del comune di Sorrento e dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Tra gli obiettivi principali della pellicola, c'è la sensibilizzazione al problema dell'inquinamento e la valorizzazione di un comportamento corretto da seguire.

L'autrice è Alessia Landolfi, una ragazza sorrentina che ha presentato il corto animato come tesi di laurea in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale presso La Sapienza di Roma. Per lei la votazione di 100 e lode della commissione.

"Ho scelto il comune di Sorrento e l'Amp Punta Campanella per la mia tesi perché si occupano di valorizzare e preservare il mare e penso che possano usare il mio lavoro come strumento pedagogico e di sensibilizzazione per i loro progetti", il commento di Alessia che ha presentato il video nel Centro Visite dell'Amp Punta Campanella.