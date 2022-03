A cura della Redazione

“Legalità – Antimafia e beni confiscati” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee e dal Comitato Liberazione dalla Camorra Area sud Torrese-Bochese e Stabiese, che si terrà il prossimo 15 marzo, con inizio alle ore 17,30 presso il salone “Luisella Viviani” a Castellammare di Stabia in via Gesù, 29.

Un’iniziativa pensata nei mesi scorsi e messa in campo in questo periodo di maggiore tranquillità rispetto alla pandemia, e che si pone l’obiettivo di avviare discussioni e riflessioni rispetto al grande problema dell’illegalità. Discussioni che si auspica si diffondano per contribuire a contrastare la la criminalità organizzata, e dunque sconfiggere il concetto che è un problema che non ci riguarda direttamente e che ci porta a disinteressarci, favorendo inevitabilmente l’attività camorristica.

Un incontro che intende anche parlare dei beni confiscati, beni che devono essere messi a disposizione della comunità, così come la legge prevede.

Introdurrà la serata la presidente dell’associazione Giovanna Massafra. Interverranno Antonello Sannino del Comitato Liberazione dalla Camorra, Gianluca Torelli responsabile della CGIL Castellammare e Riccardo Falcone responsabile Beni confiscati Libera Campania.

Modererà la giornalista Giuliana Caso.