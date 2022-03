A cura della Redazione

"TendiAmo la mano" è il progetto avviato dall’Unità Pastorale di Vico Equense, presieduta da Don Ciro Esposito, che prevede l’accoglienza di nuclei familiari provenienti dall’Ucraina.

La Parrocchie di Vico hanno fatto richiesta di alloggio, per le famiglie rifugiate, presso l’ex Seminario della cittadina della costiera sorrentina. Mons. Francesco Alfano, arcivescovo della Diocesi di Castellammare-Sorrento, ha approvato sin da subito l’idea progettuale e così le famiglie saranno ospitate presso il secondo piano della struttura.

“Siamo operativi da lunedì scorso, sin da subito si è attivata una forte rete territoriale, grazie all’aiuto di operai e parrocchiani stiamo allestendo tutto il piano per dare massima autonomia alle famiglie - dice Gianluigi Persico, responsabile del progetto e Vice Parroco della Chiesa Santi Ciro e Giovanni -. Avranno a disposizione una lavanderia, una cucina e una stanza giochi per i più piccoli, desideriamo offrire loro un ambiente indipendente, che possa favorirli nel ricreare quel nucleo familiare di cui hanno bisogno”.

L’iniziativa è sostenuta dalle parrocchie di Vico Equense, e al momento è già presente sul territorio una famiglia di 5 persone che entrerà in casa proprio questo weekend. L’Unità Pastorale di Vico Equense, per la gestione progettuale e le successive accoglienze, è in costante aggiornamento con la Caritas Diocesana ed il direttore Don Mimmo Leonetti.