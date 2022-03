A cura della Redazione

Investe un carabiniere per scappare con la droga, viene bloccato e finisce ai domiciliari. A Sorrento, i militari dell'Arma hanno arrestato N. A., 19 anni.

Percorre via Santa Lucia in sella al suo scooter e addosso ha quasi 100 grammi di hashish. Quando si rende conto di non poter sfuggire alla paletta dei Carabinieri, impegnati in un posto di controllo sul territorio, dà gas e tenta la fuga.

I militari dell’aliquota operativa comprendono le sue intenzioni e gli si parano davanti, intimando ancora una volta l’alt. Il giovane prosegue imperterrito e investe in pieno uno dei carabinieri. Non riesce a percorrere, però, più di 100 metri: viene infatti bloccato.

Nelle tasche 91,5 grammi di hashish, ancora da dividere in dosi. Nella sua abitazione anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il 19enne deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio. E' ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.