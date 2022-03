A cura della Redazione

Truffa ai danni di una 67enne, arrestato un giovane di 23 anni, napoletano. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sorrento su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura oplontina che ha coordinato le indagini.

I fatti risalgono allo scorso febbraio quando, a Piano di Sorrento, la vittima era stata indotta, atrraverso un raggiro, a consegnare ben 20mila euro ad un soggetto, poi identificato nel 23enne.

A telefono con la donna per circa un'ora, l'indagato si era presentato dapprima come avvocato e poi come maresciallo dei carabinieri, facendo crederle che il figlio era stato arrestato e si trovava presso un ufficio di Polizia per aver investito una donna incinta. Il malvivente disse di aver bisogno di 25mila euro per farlo scarcerare. A quel punto, la donna ha consegnato al truffatore - coadiuvato anche da altri soggetti non ancora identificati - i 20mila euro.

Grazie alle indagini, alle testimonianze e alla visione dei filmati di videosorveglianza delle telecamere private e comunali, i carabinieri sono riusciti ad identificare il giovane.